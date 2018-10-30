2018-10-30T19:22:22+03:00
Политика

Весь экипаж судна «Норд», задержанный украинскими пограничниками в марте, освобожден

Семь моряков уже направляются домой, в Керчь
Степан СТЕПАНОВ
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Все члены экипажа судна «Норд» вернулись на родину. Фото: пресс-служба Госпогранслужбы УкраиныВсе члены экипажа судна «Норд» вернулись на родину. Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины
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Сегодня стало известно, что семь членов экипажа судна «Норд», задержанного в Азовском море в марте этого года, освобождены, если так можно сказать. Моряки покинули территорию Украины и направляются домой, в Керчь.

Как удалось договориться с Украиной, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

- На границе со стороны России, называющейся Армянск, мы приняли членов экипажа судна «Норд». Они счастливы! В Керчи их ждут семьи, с которыми они не виделись несколько месяцев. Работа по возвращению наших ребят велась больше полгода, шли переговоры, в которых принимали участие не только правоохранительные органы, но и президент Российской Федерации. И примечательно, что первое, что экипаж судна достал из-за пазухи - это флаг России, который они сняли с судна «Норд», хранили как главную святыню и пронесли с собой через все свои испытания.

Что касаетс капитана судна «Норд» Владимира Горбенко, то он пока остается на Украине. В отношении него ведется уголовное судопроизводство. Он обвиняется по уголовному кодексу Украины.

- Мы продолжаем диалог по поводу Горбенко, - рассказала Татьяна Москалькова в эфире радио «Комсомольская правда». - Пока не будет разрешен процессуальный вопрос, нельзя окончательно решить с его возвращением на родину. Но все члены экипажа сказали, что их «возвращение не будет счастливым, пока капитан на Украине».

В отношении Владимира Горбенко все еще ведется уголовное судопроизводство.

В отношении Владимира Горбенко все еще ведется уголовное судопроизводство.

- В каких условиях содержится Горбенко?

- Он находится не под стражей, он на свободе. На допросы он приглашается. Его состояние здоровья удовлетворительное, если не говорить о эмоциях, которые может испытывать человек вне семьи и незаконно удерживаемый на территории Украины.

Напомним, рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта и отправлено в Бердянск. Капитана сразу арестовали, но позже выпустили под залог. Члены экипажа пытались уехать из Украины, но в аэропорту Киева их остановили.

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В марте украинские пограничники нежданно-негаданно захватили в нейтральных водах российское рыболовецкое судно «Норд» с десятью крымчанами на борту. Вызволить их из своеобразного плена до сих пор не могут ни адвокаты, ни судовладельцы, ни дипломаты из Генерального консульства РФ. Это тревожный знак для остальных рыбаков, промышляющих в Азовском море. Как планируется их защищать? (подробности)

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