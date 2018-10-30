Весь экипаж судна «Норд», задержанный украинскими пограничниками в марте, освобожден

СЕГОДНЯ 19:08 2018-10-30T19:22:22+03:00

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Сегодня стало известно, что семь членов экипажа судна «Норд», задержанного в Азовском море в марте этого года, освобождены, если так можно сказать. Моряки покинули территорию Украины и направляются домой, в Керчь.

Как удалось договориться с Украиной, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

- На границе со стороны России, называющейся Армянск, мы приняли членов экипажа судна «Норд». Они счастливы! В Керчи их ждут семьи, с которыми они не виделись несколько месяцев. Работа по возвращению наших ребят велась больше полгода, шли переговоры, в которых принимали участие не только правоохранительные органы, но и президент Российской Федерации. И примечательно, что первое, что экипаж судна достал из-за пазухи - это флаг России, который они сняли с судна «Норд», хранили как главную святыню и пронесли с собой через все свои испытания.

Что касаетс капитана судна «Норд» Владимира Горбенко, то он пока остается на Украине. В отношении него ведется уголовное судопроизводство. Он обвиняется по уголовному кодексу Украины.

- Мы продолжаем диалог по поводу Горбенко, - рассказала Татьяна Москалькова в эфире радио «Комсомольская правда». - Пока не будет разрешен процессуальный вопрос, нельзя окончательно решить с его возвращением на родину. Но все члены экипажа сказали, что их «возвращение не будет счастливым, пока капитан на Украине».

В отношении Владимира Горбенко все еще ведется уголовное судопроизводство.

- В каких условиях содержится Горбенко?

- Он находится не под стражей, он на свободе. На допросы он приглашается. Его состояние здоровья удовлетворительное, если не говорить о эмоциях, которые может испытывать человек вне семьи и незаконно удерживаемый на территории Украины.

Напомним, рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта и отправлено в Бердянск. Капитана сразу арестовали, но позже выпустили под залог. Члены экипажа пытались уехать из Украины, но в аэропорту Киева их остановили.

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