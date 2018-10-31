Три года катастрофе над Синаем: Семьи 224 погибших в поисках истины

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-31T12:11:01+03:00

Родственники жертв самолета, следовавшего по маршруту Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, признались, что узнают что-то о ходе расследования только на судах

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МЕСТО ДЛЯ СКОРБИ

За три года, прошедших с момента, как над Синайским полуостровом взорвался аэробус компании «Когалымавиа», для увековечивания памяти погибших сделано многое. На Серафимовском кладбище, где захоронены неопознанные останки, открыли мемориал «Сложенные крылья». На Румболовской горе появился «Сад памяти». В Курортном районе высадили дубовую Аллею памяти. Ко второй годовщине издали книгу «Света вечного след».

Но главного памятника вечному рейсу - социального центра с храмом Великомученика Димитрия Солунского - все нет. Почему?

В Петербурге прошла траурная церемония по погибшим в авиакатастрофе над Синаем.Прошло уже три года. Светлая память...

О храме памяти родственники погибших заговорили еще в начале 2016-го. Под строительство попросили выделить участок на берегу Матисова канала в многофункциональном комплексе «Балтийская жемчужина».

"Сад памяти" на Румболовской горе открыли через два года посел крушения. Теперь сюда приходят близкие погибших, чтобы вместе поплакать о своих любимых.Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако часть жителей квартала выступила резко против. Возникли сложности и с китайскими инвесторами, хозяевами «Жемчужины». В итоге концепцию храма полностью пересмотрели и решили, что в первую очередь это будет социальный центр. Под молитвы в нем отведут только второй этаж, а на первом будут работать с людьми, потерявшими близких, в том числе в терактах. Там же разместятся библиотека, детский хор, художественный кружок, реабилитация особых деток и мемориальный зал в память о жертвах синайской трагедии.

4 апреля этого года под храм выделили земельный участок. Договор субаренды подписали настоятель будущего храма Сергий Кубышкин и гендиректор «Балтийской жемчужины» Ван Лянцзюнь. Завершить храм и благоустроить территорию собирались до конца 2021 года.

- Но вдруг наш главный благотворитель, который был согласен помочь только на том условии, что центр с храмом появится в «Балтийской жемчужине», обанкротился, - рассказывают родные погибших в Египте. - До этого нам предлагали пять других мест, но мы сбились с ног, добиваясь участка на Матисовом канале. Получили землю, документы. А теперь строить некому…

В будущем храме, если его все же построят, собираются открыть центр помощи всем, кто переживает потерю.

На строительство нужно около 150 миллионов рублей. Оставшись без инвесторов, приход открыл сбор с помощью эсэмэсок: «Отправь слово «Рейс» на номер 3434…» И батюшке, и членам совета благотворительного фонд «Рейс 9268» понятно, что такими темпами накопить на мемориальный центр с храмом удастся спустя годы, если не десятилетия. Но, увы, крупных меценатов Петербурга проект пока не заинтересовал.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Еще один вопрос, который не дает покоя родным, - это расследование катастрофы. Уголовное дело завели через несколько часов после крушения. Сначала - по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним», потом ее переквалифицировали в «Террористический акт». Но до сих пор никто так и не назвал имен конкретных людей, которые причастны к трагедии.

- Вся допустимая информация опубликована на официальном сайте, - сообщили «Комсомолке» в СКР в ответ на запрос о ходе расследования. - Предоставление иных сведений на данном этапе противоречит закону.

В июле руководитель главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис заявлял журналистам, что российские следователи подвели итоги работы по этой трагедии. При этом последняя информация о расследовании уголовного дела на сайте СК датирована октябрем 2016 года.

- Каждые полгода мы стабильно получаем уведомление СК о продлении срока расследования еще на полгода. Уже целая стопка скопилась, - вздыхают родственники. - Для теракта срока давности нет. Но уровень общественного внимания снижается. Не исключено, что дело закроют. Только вопрос, с какой формулировкой...

Родные погибших больше всего боятся, что в итоге уголовное дело по факту авиакатастрофы, закроют.Фото: Артем КИЛЬКИН

Единственный путь узнать немного больше - суды. Их семьи жертв авиакатастрофы инициировали и в России, и в Египте.

ДОШЛИ ДО КАИРА

В Замоскворецкий районный суд изначально было подано четыре иска. Три из них - о возмещении морального вреда, один - о выплате страховки. Во всех один и тот же состав ответчиков: страховые компании «Ингосстрах» и Allianz Global Corporate & Specialty, турфирма Brisco, компания «Когалымавиа» и владелец самолета «ЭирКап». Затем все процессы объединили в один.

148 истцов требовали около 111 миллиардов рублей. Но 21 сентября Фемида присудила им 32 миллиона рублей моральной компенсации, а двум десяткам родственников назначили пожизненные ежемесячные выплаты от четырех до тридцати тысяч рублей. При этом моральный вред взыскали только с «Когалымавиа». Родственники погибших уже оспаривают решение.

В Африке процессы лишь набирают обороты. В египетских судах участвуют семьи тридцати погибших лайнера А321. Тридцать индивидуальных исков к властям Египта подали еще два года назад. В числе ответчиков - президент, премьер и два министра.

Параллельно в Каире судятся с перевозчиками и страховщиками. Рассчитывают взыскать по три миллиона долларов с властей Египта и по второй группе исков. Каирская Фемида уже признала законным применение египетского законодательства, а значит, пострадавшие могут рассчитывать на крупные выплаты. При этом египетских чиновников из ответчиков вычеркнули. На это уже подали апелляцию.

Со дня трагедии над Синаем прошло три года. 31 октября 2015 года погибли 224 человека.Фото: REUTERS

ПРИБЛИЖАЯСЬ К ИСТИНЕ

- Суды - это единственный инструмент открытости, информированности и приближения к истине, - признаются родные погибших. - На московском суде мы узнали, что был договор перестрахования и что страховщик получил на всем этом безумную прибыль… В Каире выяснилось, что египетская сторона вообще не дает информации о ходе следствия.

Весной Россия возобновила регулярное авиасообщение с Египтом. Такое решение ошеломило тех, чьи любимые были на борту А321. Теперь речь идет о чартерах.

- Теракт складывается из нескольких компонентов, - рассуждает один из родственников. - Техническую сторону можно решить рамками, досмотрами. Но без человеческого фактора любые технические барьеры бесполезны. Чтобы бомба попала на борт самолета, нужна какая-то поддержка со стороны сотрудника аэропорта, служб правопорядка. И в этой части ничего так и не выявили.

СКАЗАНО!

Ирина ЗАХАРОВА, председатель совета благотворительного фонда «Рейс 9268», - потеряла 28-летнюю дочь Эльвиру:

«Мы давно живем в ужасе, каждый в ожидании своего часа.... Сейчас мы плачем об ушедших, о наших любимых детях, а будь они живы, мы бы очень переживали за их будущее в нашем обществе... У каждого своя правда и своя совесть, своя судьба и своя боль, свое воспитание и свое отношение к беде. Наше горе и наша боль стали лакмусовой бумажкой общества, где проявилось все человеческое и все бесчеловечное».

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