Актер Александр Петров: «Я секс-символ? Даже не думал об этом»

СЕГОДНЯ 19:02 2018-10-31T19:50:20+03:00

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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки», фильмов «Лед», «Притяжение» и киносериала «Гоголь» Александр Петров – сейчас один из самых востребованных актеров российского кино и театра. Только за 2018 год вышло более семи проектов с его участием. Один из них - сериал «Звоните ДиКаприо!», который начали показывать с 20 октября. Там 29-летний артист сыграл Егора Румянцева - звезду кино, который опьянел от своего успеха и считает, что ему все сходит с рук: он врет, срывает съемки и не ценит любовь.

При этом Петров успевает еще и в театре играть! «Комсомолка» в Петербурге» встретилась с артистом, как раз когда он приехал в город на Неве со спектаклем «Гамлет».

РАДИ СЪЕМОК ПРИШЛОСЬ ИЗУЧАТЬ ТАНКИ

- В сериале «Звоните ДиКаприо» вы играете несвойственную для себя роль?

- Можно и так сказать. Считаю, что это самая тонкая работа режиссера Жоры Крыжовникова. Это шокирующая и смешная история, которая показывает киноиндустрию с обратной стороны. Такая сатира на тему российского кино и телевидения. Мой герой - самый популярный актер в стране, дикий раздолбай. Он не ценит ни профессию, ни жизнь. В итоге он случайно заболевает ВИЧ. Это сериал о том, как меняется жизнь человека, когда случается что-то серьезное. И в этом нет страдания, а есть вопрос, что в связи с этим делать, как общество, друзья и семья на это реагируют. Я с нетерпением жду реакции зрителей. Финал будет очень интересным. Лично у меня во время работы над сериалом поменялось отношение к проблеме ВИЧ.

- Скоро премьера еще одной картины с вашим участием - «Т-34». Вы играете вчерашнего курсанта. На съемках вам приходилось много времени проводить в танке, как ощущения?

- Это уникальная работа, мы снимали и зимой и летом, и в России и за границей, в Чехии. Снимали в танке, Виктор Добронравов (актер, который играет в фильме одну из главных ролей – прим. ред.) сам им управлял, и весь экипаж знал, как все устроено - нас этому специально обучали. Ощущения невероятные. Представьте себе, зима, мы в телогрейках, там нет ни гримера, ни человека с хлопушкой. Ты сам хлопаешь, сам себе поправляешь грим. А еще куча световых приборов, весь танк увешан камерами, генераторами и вся эта конструкция еще и едет. Режиссер Алексей Сидоров очень внимателен к деталям, все продумал досконально. Он специально изучал танковое дело при подготовке к фильму.

Премьера фильма «Т-34» с участием Александра Петрова состоится в декабре 2018 года.Фото: кадр из фильма

СТИХИ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ СТАРОМОДНЫМИ

- Наряду с кино, стихи занимают в вашей жизни особое место. Раньше поэты собирали огромные аудитории, читая свои стихи. Сейчас этот жанр не так популярен. Почему?

- Раньше мне казалось, что люди стесняются от того, что они пишут или читают стихи. А сейчас тенденция поменялась. Стихи больше не воспринимают, как нечто старомодное. И тот же Маяковский - это не покрытые пылью произведения, они могут попадать в душу, менять, заставлять задумываться.

- Может быть, люди боятся, что их стихи окажутся недостаточно хороши…

- Не надо бояться. Творчество всегда очень субъективно. Для того чтобы написать стихотворение не нужны капиталовложения, а нужен лишь листок бумаги и ручка. А если человек захочет, чтобы его услышали, достаточно телефона с камерой и выхода в соцсеть. В интернете ролик может охватить большое количество слушателей, потому что стихи попадают в душу человека. У меня никогда не было таких мыслей, что мое стихотворение может кому-то не понравиться.

- Как думаете, почему сейчас люди не собираются на поэтические встречи, чтобы прочитать свои произведения на публику?

- В современном мире с современными технологиями нужно обернуть это искусство в какую-то новую форму. Мой спектакль «#Зановородиться» как раз и есть новая форма прочтения стиха.

Но это мы с вами думаем, что люди не собираются, чтобы послушать поэзию. На самом деле все совсем наоборот. Эстетика чтений возвращается, просто пока в маленьких масштабах.

«ОТДАЮ ЗРИТЕЛЯМ ВСЕ БЕЗ ОСТАТКА»

- Ваш спектакль «#Зановородиться» - это симбиоз кино, театра и концерта. То, как вы играете в нем, как проживаете, трудно передать словами. Это дикая эмоциональная раскачка и колоссальное напряжение. Нет ощущения, что вы можете сойти с ума? Что с вами происходит после спектакля?

- Мне становится легко. Опустошение, конечно, есть, но оно хорошее. Это своего рода очищение. В течение дня бывают разные события и негативные в том числе, а после спектакля я чувствую себя хорошо. Я отдаю зрителям без остатка, но и от зрителей я чувствую колоссальную отдачу.

#Зановородиться - это история любовного треугольника, которую автор Саша Петров рассказывает словно исповедь.

- Вам часто приходится играть в постельных сценах. У ваших героев всегда есть яркая любовная линия. Как вы думаете, почему режиссеры видят вас в таком амплуа?

- А как в жизни у людей происходит? Секс присутствует в жизни каждого человека. В каждом кино есть история любви, поэтому в постельных сценах нет ничего необычного (улыбается).

- Некоторые считают вас современным секс-символом. Поклонницы вас не одолевают?

- Я секс-символ? Даже не думал об этом. Мне, конечно, всегда приятно, когда люди подходят и благодарят за спектакли, за фильмы. Я ни от кого не прячусь. Даже если человек назойливый, я понимаю, что он просто так выражает свою благодарность за мое творчество. Бывали, конечно, разные ситуации, но в первую очередь у людей есть благодарность, а это значит, что моя работа находит свой отклик.

КСТАТИ

Недавно Александр Петров запустил новый проект #Верьвстихи, и будет работать с молодыми поэтами из Петербурга.

- Мы просим загружать свои стихи на мой сайт, или выкладывать их в интернете под хэштегом #Верьвстихи. Потом мы отберем самые интересные и позовем авторов на премьеру шоу, которая пройдет 11 декабря в клубе А2. Они смогут выступить со мной на одной сцене, - говорит Петров.

Авторский спектакль Александра Петрова «#Зановородиться» пройдет 10 декабря в клубе А2 в Петербурге.

- Мы в третий раз покажем драматическое шоу «#Зановородиться» в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что, как и всегда при полном аншлаге.