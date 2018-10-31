СЕГОДНЯ 20:02 2018-10-31T20:03:11+03:00

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске: Единственным погибшим стал сам подрывник. Фото: СУ СКР

В прощальной записке подрывник взял всю вину на себя

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«СКОРЕЕ ВСЕГО, Я ПОДОХНУ»

«Ответственность полностью беру на себя, - написал в 8.45 в среду Михаил Ж. - Скорее всего, я подохну, ведь устройство активирую через нажатие кнопки, закрепленной на крышке бомбы. Желаю вам непоколебимо идти к нашей цели. Светлого вам будущего анархического коммунизма!»Студент, подорвавший себя в ФСБ Архангельска, назывался именем террориста XIX века.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675730" frameborder="0"></iframe> Взрыв у здания ФСБ в Архангельске.Автор - "Комсомольская правда"

Михаил не ошибся в расчетах: единственным погибшим стал он сам. Он взорвал себя перед рамкой металлодетектора в здании местной ФСБ, поняв, что внутрь ему не попасть.

Оксана Борова работает напротив офиса ФСБ.

- Когда прогремел взрыв, я сначала не поняла, что произошло, - пояснила она. - Взрыв это или просто что-то тяжелое упало. От испуга подскочила на стуле. Сработала сигнализация у моей машины. Схватила ключи и выбежала на улицу. Дверь в здании ФСБ была открыта. Было видно, что много чего разнесло, из двери что-то сыпалось.

Пресс-секретарь Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский - о взрыве в Архангельске 00:00 00:00

К ФСБ подъехала «Скорая». Медики вынесли оттуда мужчину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675796" frameborder="0"></iframe> Официальный комментарий СК - о взрыве в здании ФСБ в Архангельске.

- Взрыв произошел при входе, у рамки металлоискателя. Двери и окна не выбило. Вынесли мужчину без сознания. Вся голова у него была в крови, а потом его увезли на «Скорой», - рассказала очевидица Марина.

В горбольнице сообщили, что пострадавший в тяжелом состоянии. Еще одной женщине оказали помощь на месте.

Эксперты предполагают, что от гибели выживших спасло то, что устройство было небольшой мощности - порядка 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Михаил учился на втором курсе политехнического колледжа.Фото: СОЦСЕТИ

Троицкий проспект, на котором находится не только офис ФСБ, но и банки с магазинами, оцепили. Не войти, не выйти. Продавцы, которых мы обзвонили, говорят, что из-за случившегося они не работают.

От юноши, державшего бомбу в руках, тихого, как говорят одноклассники, мальчика остался его пропуск в Архангельский политехнический техникум. Там он учился с сентября прошлого года на очном отделении.

- Да, это наш студент, - подтвердили в колледже. - Преподавателей опрашивают сотрудники ФСБ, больше ничего сказать не можем.

«СОБРАТЬ БОМБУ МОЖЕТ ЛЮБОЙ СТУДЕНТ»

Чуть больше о Ж. рассказала его страница в соцсетях. Там он соблюдал конспирацию, как и лидер революционного движения XIX века «Народная расправа» Сергей Нечаев, чьим именем он назвался ВКонтакте.

Выдержка из его «Катехизиса революционера» красуется на странице Ж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675731" frameborder="0"></iframe> Взрыв у ФСБ в Архангельске-2.

«Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции».

Тут же вместо фотографии - портрет Нечаева. Под ним послание Ж. следователям и потомкам.

Напомним для тех, кто спросил бы: а что за Нечаев?!

Сергей Нечаев - русский нигилист и революционер XIX века. Лидер «Народной расправы». Автор радикального «Катехизиса революционера». Осужден за убийство студента Иванова. Умер в заключении в 1882 году. Он послужил прототипом Петра Верховенского в романе Достоевского «Бесы» - самой неоднозначной и честной книге о зарождении терроризма в России.

«Данная акция по совместительству - пропаганда действием идеологии анархического коммунизма. Действую в одиночку, поэтому не надо сюда никого приплетать. Собрать взрывное устройство может любой студент, много средств и знаний для этого не нужно. Призываю всех непосредственно идти к совершению социальной революции и построению общества свободного коммунизма!» - написал Жлобицкий напоследок.

«ЕГО ЗОМБИРОВАЛ ИНТЕРНЕТ»

У бабушки Михаила сердце разрывается.

- Мать без отца его родила. Я его пять лет воспитывала, пока дочь в педагогическом училась. Он был добрым внуком, - вздыхает бабушка подрывника Валентина. - Не пил, не курил, только вот в интернете много сидел. Он, скорее всего, стал причиной. Какое-то зомбирование.

Когда случается беда, все так говорят о детях: хорошие были.

А что еще могут сказать родные?

Приблизительно так же говорила о Владе Рослякове, убившем недавно 20 человек в керченском политехническом (и тут совпадение!), бабушка.

Теперь вот бабушка Ж. говорит, что у Миши почти не было друзей. Потому он не отходил от компьютера. И снова - параллель с убийцей из Керчи.

- Он учился, оттуда приедет, никуда больше не ходит. Компании не было, - говорит Валентина. - Воспитанный был, слова плохого от него не слышала. Хотел в медучилище поступать на фельдшера. Да, мать официально у него не работает, но ведь одет, обут.

У бабушки Михаила сердце разрывается от поступка внука.Фото: СОЦСЕТИ

Одет, обут...

Но кто-то им интересовался в семье? Чем увлекается? О чем думает?

Тихий, занят собою - вот и ладно?..

Нет ответа.

Как выяснилось, Михаила вдохновил не только керченский стрелок, но и 17-летний Антон Конев из Хабаровска.

В апреле 2017 года парень пошел в тир, убил инструктора, забрал его ружье и нагрянул в местное отделение ФСБ. Конев смертельно ранил офицера ФСБ, 25-летнего Якова Хасанова, и ранил двух посетителей. Погиб и сам Конев.

Незадолго до стрельбы парень писал друзьям, что отправляется «в последний путь».

Вот так же попрощался с соратниками-анархистами в закрытом чате и Михаил.