Милана Тюльпанова призналась, что так и не смогла пробудить в себе материнский инстинкт к маленькому Игорю Кержакову

СЕГОДНЯ 00:02 2018-10-31T00:19:52+03:00

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Милана Тюльпанова, официально еще жена Александра Кержакова, отвоевала право не только видеться с их сыном Артемием, но и жить с малышом. Суд постановил, что бывший футболист должен отдать ребенка матери. Но Кержаков мирно исполнять решение суда не спешит.

Милана тем временем ведет активную жизнь в соцсетях, где обращается к подписчикам уже не за советом (их дает ей знаменитый звездный адвокат Александр Добровинский), а за моральной поддержкой.

В очередной раз Милана вышла на связь с вопросами: "Как много среди подписчиков людей, выросших с одним родителем в силу того, что второй не имел возможности или был ограничен в правах? Как это повлияло на вашу жизнь? Нашли ли вы потом своих маму/папу? Каким образом вас это сформировало?".

После вопросов Милана предложила фолловерам делиться друг с другом своим жизненным опытом.

- Это бесценная информация, которая показывает, насколько важно, чтобы у человека в процессе взросления были оба родителя, - уверена Тюльпанова.

Свои вопросы Милана задает в комментариях под фотографией своего сыночка, который пока еще живет с папой Сашей Кержаковым. Она, как настоящий психолог, задела струнки души многих подписчиков, которые бросились отвечать, описывая свою судьбу или судьбу своих детей.

milana_tulpanova Милана и Артемий

Одни вспоминают, как росли без папы, как им хотелось, чтобы папа водил на каток, на новогоднюю елку, на стадион поболеть за любимый "Зенит". Другие отвечают, что неважно, полная семья или нет - главное любовь со стороны родителя, пусть даже одного. Ну а третьи уличили практически экс-Кержакову в пиаре на ситуации.

- Читаю вас давно. И все ситуации вы разворачиваете в свою пользу. Когда у вас был любимый муж, Сафронова (его бывшая) была плохая. Теперь Сафоронова - ваша напарница и святая женщина. Вы используете людей в своих целях (как и детей малолетних), но это мое лишь мнение, - написала @ivanirata9898.

Когда речь зашла об Игоре, сыне Кержакова от Екатерины Сафроновой, который также живет с отцом, и которого мать не видела уже 4,5 года, Милана не смогла молчать:

- Вы росли без мамы? Вы вообще представляете, какого это? А я видела эти несчастные глаза, когда перед сном укладывает няня или бабушка, и с одной стороны, не могла пробудить в себе материнский инстинкт, а с другой понимала, что не обязана этого делать, при этом видя, как ребенок страдает.

К слову, Милана Кержакова пошла по стопам бывшей жены Андрея Аршавина и, как Юлия Барановская, тоже заделалась в телеведущие. Правда, пока только на петербургском телевидении.

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