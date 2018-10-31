В Петербурге отец под бутиратом бросил на улице 3-месячного малыша

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-31T10:49:00+03:00

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Безалаберность некоторых современных родителей просто поражает. Так вечером 30 октября, в Невском районе Петербурга местные жители заметили одиноко стоявшую коляску, в которой лежал маленький ребенок. Взрослых поблизости не было. Горожане вызвали полицию.

- На детской площадке дома по Искровскму проспекту 17, молодой человек (видимо отец) в неадекватном состоянии убежал и оставил ребёнка мерзнуть в коляске. Малышу на вид месяца три, - написали свидетели инцидента в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Подождав некоторое время, обеспокоенные прохожие вызвали полицию. Вместе со стражами порядка на место ЧП приехали и медики. Впрочем, через час нашлась и мама малыша. По ее словам она сама искала ребенка и обращалась в полицию.

Мать ребенка нашлась через час. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Петербурженка, которая обнаружила коляску и звонила по «02» уверяет, что отец ребенка был под действием некоего вещества, поэтому и вел себя неадекватно.

- Приехала скорая и полиция. Пока опрашивали и все записывали, нашлась мама, она сама заявила о пропаже ребёнка. Папа, который убежал, был под бутиратом, - пишет в соцсетях Татьяна Калинина.

Сейчас ребенок находится с мамой, с ним все в порядке, хотя если бы прохожие не обратили внимание на коляску, закончиться инцидент мог очень плачевно – вечером в Петербурге была минусовая температура и малыш легко мог получить переохлаждение. Теперь делом занимаются правоохранительные органы. Возможно, что случаем заинтересуются и органы опеки.