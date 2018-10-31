Старейшей в вузах Петербурга кафедре хореографии присвоили имя Юрия Громова

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-31T14:23:42+03:00

По сценарию Юрия Громова ректор СПбГУП Александр Запесоцкий и губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев стучат на ложках в театрально-концертном зале университета. 30.12.1996 г. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

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Сохранить связь времен

Торжество хореографии в научной библиотеке имени Даниила Гранина Санкт- Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 24 октября началось с презентации книги, «скромной по объему, но дорогой для вуза». По сути, издание «Одержимые танцем: история кафедры хореографического искусства СПбГУП в лицах» - это начало осмысления университетской кафедрой своей удивительной истории.

- В культуре нашей страны происходят сложные процессы, - сказал на презентации ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий.

- Люди моего поколения нередко говорят о деградации, упадке, но мы обязаны стремиться к тому, чтобы не распалась связь времен.

На презентации присутствовали мастера этого благородного искусства: народный артист СССР, главный балетмейстер Мариинского театра в 1977-2001 годах, худрук кафедры хореографического искусства СПбГУП Олег Виноградов, народная артистка СССР, балерина Габриэла Комлева, заслуженный работник культуры России, доктор педагогических наук, почетный профессор СП6ГУП Владимир Триодин, доктор искусствоведения, почетный профессор вуза Дженни Катышева. Здесь же - коллеги из Академии русского балета имени Вагановой и других вузов города.

Презентация книги «Одержимые танцем: история кафедры хореографического искусства СПбГУП в лицах» в библиотеке имени Даниила Гранина. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

В книге собраны истории тех, кто стоял у истоков кафедры хореографического искусства вуза. Это и народная артистка СССР, профессор, почетный доктор СП6ГУП Наталья Дудинская, и народный артист СССР, профессор Никита Долгушин, и заслуженный артист России, профессор Анатолий Сапогов. И, конечно, основатель кафедры - народный артист России Юрий Громов: в этом году в октябре ему исполнилось бы 85 лет…

В орбите кафедры Громова

Кафедра хореографического искусства СПбГУП - старейшая в нашем городе: она была открыта в 1961 году. В Ленинградской консерватории такая кафедра появилась спустя год. Кафедра Ленинградского государственного института культуры заработала в 1964-м. А Вагановка стала готовить хореографов с высшим образованием лишь в 1995-м. Юрий Иосифович - хореограф, балетмейстер, ученый, педагог - возглавлял основанную им кафедру целых 49 лет. Выпускник Вагановского училища, он пришел в вуз в те далекие времена, когда здесь готовили руководителей художественной самодеятельности. Сейчас трудно представить, но тогда самодеятельностью в Советском Союзе занималось около двадцати миллионов человек!

- Юрий Иосифович по- ставил перед собой интересную и сложную задачу: на базе собственного образования Вагановки обучать людей другим видам танца, - отмечает Александр Запесоцкий.

- Сначала речь шла о народном. Сейчас на всей территории бывшего Советского Союза тысячи выпускников громовской кафедры руководят коллективами русского народного танца.

Выступление академика Запесоцкого. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Преподавая, Громов ставил полнометражные балетные спектакли, хореографические сюиты и миниатюры, танцы в драматических спектаклях ленинградских театров. На рубеже восьмидесятых и девяностых, когда университет переживал серьезные перемены, Юрий Иосифович не просто легко вписался в них - он стал их двигателем. Уже в 1992-м на кафедре открылось отделение бального танца.

- Он был человеком чрезвычайно талантливым, щедро одаренным от природы, - вспоминает Александр Запесоцкий. - Лучше всего, пожалуй, ему удалось проявить себя в области педагогики. Юрий Иосифович распространил свои методы и на преподавание современного танца. А когда в стране стал активно развиваться джаз-танец, модерн и так далее, все это было включено в орбиту кафедры профессора Громова.

Заставлял стучать на ложках

В лихое десятилетие СПбГУП прошел путь от института до полноценного университета. Так, если в 1991-м здесь работали двенадцать докторов наук, то в 1996-м их было уже в десять раз больше. Резко возросли объемы научных исследований. Юрий Громов, тогда уже почетный профессор СПбГУП, не испугался. Напротив, и он, и его кафедра активно включились в научную работу.

- Юрий Иосифович был фундаментально образованным человеком, - делится Александр Запесоцкий.

Народный артист России, заведующий кафедрой хореографического искусства СПбГУП (1961-2009 гг.) Юрий Громов. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

- Мне как-то повезло поехать вместе с ним в группе туристов в Венецию. И я вдруг об- наружил, что Громов - потрясающий экскурсовод: он знал обо всех храмах, куда мы заходили, обо всех картинах, что мы видели. Он рассказывал о художниках, архитекторах, скульпторах! С ним было интересно. И его огромная художественная эрудиция профессора сказывалась на формировании облика кафедры.

- Вклад Юрия Громова в отечественную педагогику связан не только с его специальной профессиональной подготовкой, но и с общей культурной атмосферой Ленинграда, в которой он рос, - считает Александр Запесоцкий.

- Уже в серьезном возрасте, будучи народным артистом, он поражал юношеским задором. Мог совершенно неожиданно вытащить ректора из зала и заставить танцевать на сцене что- то невообразимое. Но ладно еще ректор! Помню, как к нам впервые приехал губернатор Владимир Яковлев. Мы привели его в зал, где шел праздничный вечер. Ну надо же знать Громова! Мы с Яковлевым, в фуражках и с деревянными ложками в руках мгновенно оказались на сцене в окружении сельских девах, в образе которых отплясывали студентки. Пришлось стучать на ложках!

Новое старое имя

В числе выпускников знаменитой кафедры - солистка Мариинского театра, народная артистка России Юлия Махалина, солист Мариинского театра (1949-1975), заслуженный деятель искусств России Анатолий Сапогов, заслуженный артист РСФСР Валерий Михайловский, руководитель заслуженного коллектива России ансамбля «Россияночка», заслуженный работник культуры России Александр Носихин и многие другие звезды.

- Можно говорить, конечно, о том, что память Громова живет, что он с нами, что дело его продолжается. И это действительно так, - отметил ректор в завершении церемонии. - Но мне лично очень его не хватает... Я благодарен его коллегам по кафедре, по факультету, которые достойно продолжают его дело. Верю, что продолжат его и студенты. И это будет замечательно.

По завершении презентации на факультете искусств университета появилась памятная доска с именем Громова. Теперь кафедра хореографического искусства СПбГУП будет носить имя своего основателя.