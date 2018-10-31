«Мишу зомбировал Интернет»: Бабушка подрывника здания ФСБ в Архангельске рассказала о причинах ЧП
Силовики уже установили личность предполагаемого подрывника здания УФСБ по Архангельской области. Им оказался 17-летний студент политехнического колледжа Михаил Ж. Молодой человек прошел в здание силовиков в качестве посетителя. Взрывное устройство он пронес в своем рюкзаке. После чего возле КПП устроил подрыв. Во время ЧП парень погиб, от ударной волны и осколков пострадали трое сотрудников ФСБ.
В Архангельске после взрыва у дверей ФСБ оцеплен Троицкий проспект и близлежащие улицы.
«УДАРНАЯ ВОЛНА ЧУВСТВОВАЛАСЬ ЗА ДЕСЯТКИ МЕТРОВ»
- Когда прогремел взрыв, я была на работе в соседнем здании, - пояснила «КП» очевидец Ксения Егорова. - Я сначала не поняла, что произошло. Взрыв это или просто что-то тяжелое упало. Но от испуга я подскочила на стуле. Сработала сигнализация у машины. Поэтому я схватила ключи и выбежала на улицу. Там еще никого не было. Дверь в здании ФСБ было открыта. Оттуда было видно, что там есть какие-то разрушения. Что-то высыпалось из двери.
Официальный комментарий СК - о взрыве в здании ФСБ в Архангельске.
В этот момент мимо здания ФСБ проезжала машина полиции. Силовики сразу же стали перекрывать движение.
Взрыв у здания ФСБ в Архангельске.Автор - "Комсомольская правда"
- Пожара и дыма не было, - пояснила Ксения. - Из соседних зданий пока никого не выпускают. На улицу ни под каким предлогом выходить нельзя. Погибший не был сотрудником. Сейчас на месте работают кинологи с собаками.
Взрыв был такой силы, что ударную волну почувствовали прохожие за несколько десятков метров.
«ВОСПИТЫВАЛСЯ БЕЗ ОТЦА, ДРУЗЕЙ НЕ БЫЛО»
Силовики быстро установили личность подрывника. Как и керченский стрелок, парень учился в техникуме. Михаил был на втором курсе, на специальности – токарь. В Архангельске у Михаила остались мать и бабушка, которые сейчас пребывают в шоке от произошедшего. Родственники не могут поверить, что студент пошел на такой шаг.
- Он был моим прекрасным внуком, добрым, - вздыхает бабушка подрывника Валентина. - Кроме хорошего, ничего не могу о нем сказать. Не пил, не курил. Честный и порядочный, увлекался только интернетом. Не знаю про его анархические взгляды. Мы не так давно с ним общались. Ничего не предвещало. Интернет, скорее всего, стал причиной. Какое-то зомбирование.
Родственники парня в шоке от произошедшегоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
По словам бабушки Михаила, у парня почти не было друзей. Поэтому он не отходил от компьютера. И снова - параллель с убийцей из Керчи.
- Я не понимаю, - признается родственница парня. - Он на учебу, с учебы приедет, никуда не ходит. Компании нету. Воспитан, плохого слова никогда не скажет. Вы можете позвонить соседям - они не слышали от него ничего плохого. Порядочный очень. Я бы сказала, если бы было что-то такое (планы про взрыв, - прим.ред.). Он хотел в медучилище потом поступать, быть фельдшером. Мать официально у него не работает. Но он был обеспечен, одет, обут. Семья у нас хорошая.
Еще одна интересная деталь: как и стрелок Владислав Росляков, парень рос без отца. Его воспитывала бабушка.
- Мать без отца его родила, - добавила женщина. - Я его пять лет воспитывала. Дочь училась в педагогическом в это время. У нее высшее образование.
Парень как и керченский стрелок планировал преступление Фото: СКР
«ВЗРЫВ – ПОСЛЕДСТВИЯ КЕРЧЕНСКОЙ ТРАГЕДИИ?»
Семья парня с Украины. По словам знакомых, Михаил действительно интересовался анархизмом.
- Обычным мальчиком был, спокойный, этим и запомнился, - поделилась с "КП" одна из одногруппниц Михаила. - Хорошо учился. Педагоги сейчас все в шоке. Никаких конфликтов у него не было, он особо не разговаривал, все было хорошо. Сейчас одногруппников допрашивают силовики. Некоторые говорят, что он интересовался анархистами 19 века.
Скорее всего, подрыв он устроил в знак протеста против государства. Во всяком случае, об этом он много писал накануне ЧП. Мы нашли один из постов в соцсети, где человек под псевдонимом Валерьян Панов сообщал о готовящемся взрыве.
У парня десятки сообщений в анархических группах Фото: соцсети
Утром 31 октября Валериан написал, что направляется в здание ФСБ Архангельска, где «произойдет теракт». И даже заявил, что ответственность за него берет на себя:«Скорее всего, я подохну от взрыва, ведь взрывное устройство инициируется непосредственно мной через нажатие кнопки, закрепленной на крышке бомбы».
К слову, парень признался, что сам собрал бомбу.
- Действую в одиночку, поэтому не надо сюда никого приплетать, - написал он в соцсетях. Сейчас следователи проверяют, не вдохновил ли парня тот самый керченский стрелок.
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