Миллионеры «Зенита»: кто больше всех зарабатывает в самом богатом клубе России

СЕГОДНЯ 19:23 2018-11-01T19:44:41+03:00

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Александр Кокорин, ожидающий суда в Бутырской тюрьме, был (а формально пока остается) одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Зенита», да и вообще России. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» заинтересовалась, а сколько вообще получают любимцы петербургских болельщиков? Мы составили рейтинг и узнали, кто в «Зенита» всех богаче. Не учли только Кокорина.

1. Полузащитник Леандро Паредес, 24 года. 3,5 млн евро в год

Итак, открывает наш рейтинг миллионеров Леандро Паредес. Как сообщил наш источник, знакомый с содержанием платежной ведомости футболистов, у этого заграничного гостя на счету появляется 3,5 млн евро в год. Появился миллионер в команде сине-бело-голубых летом 2017-го, когда в Петербург приехал тренер Роберто Манчини. «Зенит» тогда принял аргентинский облик. Один за другим на берега Невы переехали пятеро соотечественников Лионеля Месси. В этом квинтете видели основу обновляемой команды. Например, Себастьяна Дриусси называли одним из самых талантливых нападающих в своей стране, а за Эмманулем Мамманой охотились все европейские топ-клубы. Однако только у одного из аргентинцев - Леандро Паредеса - оказалась самая большая зарплата. У остальных финансовые условия контракта намного скромнее. Лидерство Паредеса среди соотечественников выглядит логично: у него за спиной выступление в итальянском чемпионате, а также матчи за сборную Аргентины.

leoparedes_official Полузащитник Леандро Паредес

2. Нападающий Артем Дзюба, 30 лет. 3,3 млн евро в год

Любимец публики Артем Дзюба на втором месте в списке самых богатых зенитовцев. За цифрами 3,3 млн евро кроется целая история. Напомним, переход нападающего в «Зенит» стал возможен из-за конфликта с родным клубом в Москве. Камнем преткновения в переговорах о новом контракте со «Спартаком» стали разногласия с руководством как раз из-за размера зарплаты. Один из лучших игроков команды сезона 2014/15 тогда получал 1,2 млн евро в год, а рассчитывал на сумму в два раза больше. Артем надеялся, что в клубе оценят его многолетние успехи, но руководство стояло на своем и не собиралось повышать ставку. Информация о разногласиях быстро облетела конкурентов, и вот у Дзюбы появились предложения сразу от нескольких клубов: «Локомотива», «Рубина» и, конечно же, «Зенита». С Северной столицей договорились быстро. К слову, поначалу сумма гонорара Артема не казалась такой заоблачной. На фоне контрактов Халка, Гарая и Хави Гарсии зарплата Дзюбы смотрелась весьма скромно. Но теперь этих героев уже нет в составе команды, а значит, Артем на лидирующих позициях. И не только в нашем рейтинге, но и на поле.

ivanovicofficial Браниславович

3. Защитник Бранислав Иванович, 34 года. 3,2 млн евро в год

Бронза топа зарплат у еще одного иностранца. Переход Ивановича стал для «Зенита» подарком. Потому как взять бесплатно (то есть не платить за трансфер) футболиста, отыгравшего девять лет в «Челси» и побеждавшего в Лиге чемпионов, для российского клуба было чем-то из области фантастики. Даже если этому спортсмену 33 года и он уже перестал регулярно попадать в стартовый состав английской команды. Но, когда речь идет о титулованных мастерах такого калибра, уместна поговорка: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Он, конечно, не остался в проигрыше. Сейчас зарплата у Ивановича в «Зените» примерно на том же уровне, что он мог бы получать в английском клубе.

Полузащитник Олег ШатовФото: Алексей БУЛАТОВ

4. Полузащитник Олег Шатов, 28 лет. 2,5 млн евро в год

Сразу после тройки богачей идет Олег Шатов. А ведь он мог занимать строчку в этом рейтинге и выше. Олег в качестве основного игрока сборной представлял «Зенит» и на чемпионате мира - 2014, и на чемпионате Европе - 2016. Но потом карьера Шатова покатилась вниз: травмы, недопонимание сначала с одним тренером, потом с другим. В итоге полузащитник появлялся на поле все реже и реже. И вот только сейчас, с назначением на пост главного тренера Сергея Семака, для Шатова вновь зажегся зеленый свет. Но тема пересмотра финансовых условий пока неактуальна. Нужно еще доказать свою необходимость «Зениту».

Подписывай 30-летний португалец контракт сегодня, его оценили бы как минимум в два раза меньше.Фото: Александр ГЛУЗ

5. Защитник Луиш Нету, 30 лет. 1,8 млн евро в год

Подписывай 30-летний португалец контракт сегодня, его оценили бы как минимум в два раза меньше. Но приезжал в Петербург защитник в «сладкие» финансовые для российского футбола, и «Зенита» в частности, годы, отсюда и цифры в 1,8 млн евро в год. За 4,5 года (прошлый сезон португалец провел в турецком «Фенербахче» на правах аренды) он так и не стал в «Зените» незаменимым, продолжая периодически изумлять тренеров и болельщиков грубейшими ошибками. Контракт Нету заканчивается в конце нынешнего сезона, и если клуб все-таки предложит ему новый, Луиш из топ-5 рейтинга переместится в лучшем случае в середину второго десятка. А может, и вовсе покинет его и команду.