Сергей Шуб: Театр создает нравственный климат в обществе

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-01T17:52:56+03:00

Генеральный директор театра «Балтийский дом» рассказал «Комсомолке» о «вакцине против разрушения» и о Европейской Театральной Премии, которая пройдет в Северной столице в рамках Культурного форума с 13 по 17 ноября

Изменить размер текста: A A

БАЦИЛЛЫ И АНТИБИОТИК

- В октябре прошла церемония вручения премии «Балтийская звезда». Вручаем премию и почетный знак людям, которые внесли вклад в культурное сотрудничество в странах Балтийского региона, ближнего и дальнего зарубежья. Иногда мне задают вопрос: зачем мы тратим время, силы, чтобы проводить эту церемонию? – говорит Сергей Шуб.

- Действительно, зачем?

- Могу ответить словами руководителя и дирижера эстонского ансамбля Hortus Musicus Андреса Мустонена: войны не спасут мир - только любовь, которую рождают культура. А вторую мысль высказала приемная дочь известного литературоведа Льва Коппелева Светлана. Она сказала: «У меня два внука, и я хочу верить, что они будут жить в мире, в котором можно жить». Сегодня такая ситуация, что под вопросом, будет ли мир существовать завтра. Изменения происходят незаметно, а потом бывает поздно что-то менять.

- Думаете, искусство сможет этому противостоять?

- Как в отдельном человеке, так и в обществе есть злая бацилла разрушения. Но должны же быть антибиотики! Культура и есть тот антибиотик, который может эту бациллу уничтожить или хотя бы ввести в стадию ремиссии. Поэтому то, что мы делаем – это все единый комплекс по профилактике общества от саморазрушения. Мне очень приятно, что на вручении премии «Балтийская звезда» были представители всех генеральных консульств Балтийского региона. На приеме после вручения мы говорили о том, как важны усилия в этом направлении всех людей: и дипломатов, и представителей культурного сообщества, и государственных структур.

- Театр вносит вклад?

- И фестиваль «Балтийский дом», и премия «Балтийская звезда», и вот теперь Европейская Театральная премия служат этому. Церемония вручения Премии проходит во всех крупных городах Европы. В последний раз была в Риме. В Петербурге мы проводили ее в 2011 году, сейчас будем принимать второй раз. Очень приятно, что она пройдет в рамках Культурного форума, мы работаем в содружестве с его дирекцией. В разной степени мы уже принимали участие в Культурном форуме, но в таком масштабе – первый раз.

«ГОСУДАРСТВО – ПРОИЗВОДНАЯ КУЛЬТУРЫ»

- Трудно такое организовать?

- Честно говоря, нелегко было убедить оргкомитет Премии, потому что политическая ситуация тревожная, есть настороженность по отношению к России. Были сомнения, насколько гостеприимно у нас примут европейские театры, как отнесется публика.

- Как вы их убедили?

- Поскольку мы уже проводил эту премию в России, то завоевали авторитет. Конечно, мы не Чемпионат мира по футболу, хотя в театральной сфере эта премия по значимости – как театральные Олимпийские игры, на таком же уровне. Достаточно затратное мероприятие. И мы очень благодарны правительству Петербурга за поддержку. Европейская театральная премия - продолжение нашей миссии сохранения культурных диалогов.

- Если чемпионат, то будут и болельщики?

- Приедут около четырехсот человек – представители театров со всего мира. Режиссеры, актеры, критики. Всех нужно достойно принять, разместить, договориться с площадками, на которых пройдут спектакли. Церемонию открытия в первый раз ставил режиссер Андрей Могучий в Александринском театре, и она была признана лучшей. В Европе все происходит более протокольно, а Могучий придумал целое шоу. Он тогда получил премию в номинации «Новая Театральная Реальность», специальную премию получил Юрий Любимов, а главную – немецкий режиссер Петер Штайн, который много спектаклей ставил в России. Из российских режиссеров главную премию за все годы имеет только Лев Додин, сейчас ее получит Валерий Фокин.

- Что предложите зрителям в рамках Европейской премии?

- Нашей петербургской публике покажем лучшие спектакли современного европейского театра, новый стиль, новое дыхание. Будет представлен и современный цирк от компании Circus Cirkor из Швеции, и современный балет хореографа Сиди Ларби Шеркауи из Бельгии, и моноспектакль испанской актрисы театра, кино и оперы Нурии Эспер, которая первой в Испании исполнила роль Гамлета. Ей присуждена в этом году специальная премия.

- И все-таки, что театр может противопоставить сегодняшним проблемам? Ведь театр - это одни эмоции!

- А эмоции - самое главное! Что вывело людей в 1917 году на улицы? Эмоции. Что вывело людей в 1991 году на Дворцовую площадь? Мы были в числе тех, кто у Мариинского дворца тогда давал концерты для тысяч горожан, вышедших на улицы. Эмоции – очень важный инструмент. Не все люди ходят в театр, по статистике, от 5 до 8 процентов от всего населения, вроде бы капля в море. Однако эти люди формируют нравственный климат, который в итоге позволяет нам по-новому взглянуть на мир. А давайте вспомним, что государство – это тоже производная культуры! Так что не надо путать, кто кому служит. Все мы служим тому, чтобы человек оставался человеком в широком смысле этого слова.

КОНКРЕТНО

Что увидят зрители на Европейской Театральной премии

- Спектакли лауреата Европейской Театральной Премии В.В. Фокина – на сцене Александринского театра.

- Программа «Возвращения» - постановки Льва Додина и Андрея Могучего, лауреатов Премии прошлых лет – на сценах БДТ им. Г.А.Товстоногова и МДТ – Театра Европы.

- Спектакль «Пазл» звезды европейского балета хореографа Сиди Ларби Шеркауи (Бельгия - Марокко). На сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом».

- Постановка «Границы» Тильды Бьорфорс, создавшей в 1987 году в Швеции «новый цирк». На сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом».

- Спектакль «Враг народа» по пьесе Генрика Ибсена. Постановка польского режиссера Яна Кляты, который использует прием вербатима (документального театра). На сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом».

- Спектакли «Наизусть» и «Дыхание» португальского режиссера Тьяго Родригресана большой сцене Молодежного театра на Фонтанке.