2018-11-01T21:57:41+03:00
Общество

Новый ГОСТ не навредит газетным киоскам Петербурга

Росстандарт разъяснил: устраивать зачистку тротуаров излишне
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сейчас снос киосков и павильонов с прессой приостановлен, практика непродления договоров – тожеСейчас снос киосков и павильонов с прессой приостановлен, практика непродления договоров – тожеФото: Александр ГЛУЗ
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Киоскам и павильонам с прессой, стоящим на тротуарах Петербурга, бояться бульдозеров не стоит. Росстандар объяснил распространителям культурной столицы, а заодно и имущественному блоку Смольного, что означает новый ГОСТ.

Стандарт, устанавливающий запрет на любые посторонние предметы на тротуарах, вступил в силу 1 сентября. В Комитете имущественных отношений резюмировали: «места под киоски и павильоны, расположенные на тротуарах, подлежат исключению из Схемы размещения нестационарных торговых объектов». Под угрозой оказались более трех тысяч НТО, львиная доля которых – миролюбивые газетные киоски и павильоны.

На фоне проблем с продлением договоров из-за формальных, уверены распространители, причин новый ГОСТ вызвал настоящую бурю. Предприниматели объединились, на их сторону встал бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов и глава Комитета по печати Сергей Серезлеев, который попросил передать его ведомству все полномочия, касающиеся социально важной газетной сферы. А вскоре в столицу от лица распространителей Петербурга обратился губернатор Георгий Полтавченко.

На совещании в Госдуме 31 октября Росстандарт объяснил, что ГОСТ об эксплуатации дорог и улиц требует очистить тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки от посторонних предметов, но не элементов обустройства. А НТО к ним как раз относятся. Единственной причиной для демонтажа может стать претензия МВД, но лишь в тех случаях, если павильон или киоск мешает движению или изменяет нормативную ширину тротуара.

Сейчас снос киосков и павильонов с прессой приостановлен, практика непродления договоров – тоже. Передача «газетных» полномочий Комитету по печати – в процессе. По завершении ее рассчитывают «начать с чистого листа».

СКАЗАНО!

Сергей СЕРЕЗЛЕЕВ, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга:

– Хотелось бы, конечно, назвать это победой. Но это нормальная рабочая ситуация. На то и существует исполнительная власть, чтобы она оперативно реагировала на запросы рынка. Та реакция и та быстрота, с которой мы решили этот вопрос даже в части разъяснений, имеет очень позитивное влияние. Ведь мог получиться снежный ком, который вызвал бы конкретные финансовые затраты малого и среднего бизнеса.

Надо отдать должное Росстандарту, который нас услышал: на площадке Государственной думы состоялся очень конструктивный разговор. Теперь вся отрасль может спокойно вздохнуть и продолжить работу.

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