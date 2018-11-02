Ночь искусств - 2018 в Царском Селе: Мундиры императора и оружие из Азиатской комнаты

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-02T11:23:10+03:00

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В воскресенье, 4 ноября, музей-заповедник «Царское Село» примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств - 2018». Для посетителей в этот день будут работать две выставки: «Александр II в Царском Селе. «Наконец я дома…» и «Сон в летнюю ночь» в Зубовском флигеле Екатерининского дворца.

Выставка «Александр II в Царском Селе. «Наконец я дома…»: живопись, мебель, фарфор, оружие, бронза, одежда (мундиры) – всего около 200 предметов, которые принадлежали императору и его семье и окружали их в царскосельской резиденции. Также для выставки Московский музей-усадьба «Останкино» предоставил 25 предметов мебели из кабинета императора в Останкинском дворце.

Самое интересное на выставке: оружие из Азиатской комнаты, личные вещи с рабочего стола Александра II (часы, портфель, портреты внуков), а также предметы знаменитого Лионского гарнитура из гостиной императрицы Марии Александровны.

Выставка «Сон в летнюю ночь»: костюмы, уникальные предметы декоративно-прикладного искусства (бронза, зеркала, живопись, мебель, скульптура, люстры), изображения путти и амуров.

Выставка стала результатом десятилетнего сотрудничества и сотворчества музея и петербургских модельеров: Леонида Алексеева, Елены Бадмаевой, Лилии Киселенко, Татьяны Котеговой, Стаса Лопаткина, Татьяны Парфеновой и Яниса Чамалиди, которые в разные годы принимали участие в царскосельском театрализованном дефиле.

Где: Зубовский флигель Екатерининского дворца.

Когда: 4 ноября с 17.00 до 21.00.

Билеты: Вход на выставку «Сон в летнюю ночь» бесплатный. На выставку «Александр II в Царском Селе. «Наконец я дома…»: взрослый билет – 150 рублей, льготный – 80 рублей.