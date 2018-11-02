Погода на ноябрьские выходные, 3 - 5 ноября 2018 года, в Санкт-Петербурге: Тепло, туман, небольшой дождь

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-02T12:04:23+03:00

Погода на 3 - 5 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики рассказали, какой будет погода в Санкт-Петербурге 3, 4, 5 ноября

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День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, подарили три дня выходных - 3, 4, 5 ноября 2018 года. Погода в Санкт-Петербурге на ноябрьские праздники станет подходящей не только для посещений музеев и различных выставок, но и для прогулок. Желательно - с зонтиком. Синоптики рассказали, что ждет горожан в ближайшие три дня.

Погода на ноябрьские выходные, 3 - 5 ноября 2018 года, в Санкт-Петербурге

В субботу, 3 ноября, в городе на Неве ожидается небольшой дождь. Ветер будет южный, юго-западный умеренный. Днем температура воздуха прогреется до +9 градусов, будет пасмурно. Атмосферное давление будет понижаться.

В воскресенье, 4 ноября, додь по-прежнему будет моросить. Даже ночью. Но на улице все равно будет тепло. Ночью - до +6, днем до +8, выглянет даже солнце! Ветер северо-западный, западный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

В понедельник, 5 ноября, характер погоды в Петербурге существенно не изменится. Местами небольшой дождь, днем все те же +6...+8 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют, что всю первую неделю ноября в Северной столице будет тепло. Столбик термометра не опустится ниже нулевой отметки даже ночью. Ну, если только в отдаленных районах Ленобласти.