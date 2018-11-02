Фестиваль скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой стартует в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 19:00 2018-11-02T19:00:03+03:00

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Известная фигуристка Ирина Слуцкая проведет мастер-класс и прогулку со скандинавскими палками, а автор первых программ по скандинавской ходьбе Марко Кантанева покажет, как подготовиться к соревнованиям – и на базовом уровне, и на профессиональном.

Серия фестивалей здоровья и скандинавской ходьбы пройдет вслед за Северной столицей в Туле, Новосибирске и других городах страны. В Петербурге этап Всероссийской программы «Ходи, Россия!» обещает быть самым масштабным - он состоится 14 ноября 2018 года.

Программа, направленная на популяризацию скандинавской ходьбы как вида физической культуры, будет насыщенной: мастер-классы и консультации со специалистами, лекции от врачей, упражнения для начинающих и любителей.

- В том, что движение оказывает положительное влияние на наше здоровье, не нужно никого убеждать, - отмечает Ирина Слуцкая. - Нужно пропагандировать, мотивировать, показывать на собственном примере, больше говорить о пользе физической культуры. Поэтому считаю своим долгом и делом приобщать детей, молодежь, взрослых и людей старшего возраста к здоровому образу жизни, спорту и физической активности. В том числе и путем проведения подобных акций и фестивалей. Я хочу призвать всех: Ходи, Россия! Ходи, Петербург! Ходи, каждый! Ради здоровья, ради жизни.

14 ноября на Елагином Острове новичкам расскажут, как контролировать осанку, покажут веселые, а главное - безопасные упражнения для разминки. Гости познакомятся с техникой скандинавской ходьбы и отработают первоначальные навыки. Любители усовершенствуют свои навыки на интервальной тренировке, где профессионалы покажут игровые элементы для разнообразия разминки и заминки. Весь необходимый инвентарь участником выдадут на площадке.

Ирина Слуцкая расскажет о проекте «Школа скандинавской ходьбы» для людей с диабетом и вместе с врачами по лечебной физкультуре и эндокринологами, проведёт прогулку со скандинавскими палками.

Когда: 14 ноября, 11:00-16:00

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Елагин остров)

Регистрация участников.