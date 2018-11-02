Уникальный показ Гала Dance Open - 2018 на канале «Россия – Культура»

СЕГОДНЯ 19:40 2018-11-02T19:40:06+03:00

Гала Dance Open стал не только кульминационным событием, но и главной интригой фестиваля

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3 ноября 2018 года в 22:30 в эфире телеканала «Россия-Культура» и на сайте состоится показ телеверсии гала-концерта XVII сезона Международного фестиваля балета Dance Open – крупнейшего в России и одного из ведущих балетных форумов Европы.

Однажды сделав ставку на безграничные возможности гала как исполнительской формы, фестиваль Dance Open превратил привычный мозаичный дивертисмент в «золотой пазл». Самые разные по стилю, направлению и лексике балетные хиты, разделенные кодировками исторических эпох и культурных революций, исполняют звезды самых востребованных, авторитетных и модных танцевальных брендов мира – воспитанники разных хореографических школ и носители разных культурных традиций.

В день, когда проходит кульминационное событие Dance Open, лучшие танцовщики планеты собираются в Петербурге, на сцене Александринского театра.

Гала Dance Open позволяет зрителю выйти за пределы времени и пространства, и за короткое время получить максимально полное впечатление о самых ярких экспириенсах за всю историю балета и его самых радикальных футуристических экспериментах.

Диапазон хореографической лексики гала-концерта, состоявшегося 17 апреля 2018 года, не требует дополнительных описаний. Достаточно сказать, что в программу, которую увидят зрители всей России, включены фрагменты и сцены из балетов Мариуса Петипа, Агриппины Вагановой, Джона Кранко, Алексея Ратманского, Лиама Скарлетта, Эдварда Клюга, Эдварда Льянга, Мауро де Кандиа… А еще, как известно, Dance Open зажигает звезды: в этом сезоне открытием стал французский танцовщик Себастьяна Галтье, чей дебют в качестве хореографа состоялся именно на Гала Dance Open.

Исполнителями номеров, невероятных по настроению, эмоциям и красоте, стали не нуждающиеся в представлении любимцы публики: Оксана Скорик (Мариинский театр) и Леонид Сарафанов (Михайловский театр), Екатерина Крысанова и Игорь Цвирко (Большой театр России), Ксения Овсяник (Берлинский государственный балет) и Алехандро Вирелес (Баварский государственный балет), Яна Саленко (Берлинский государственный балет) и Бахтияр Адамжан (Балетная труппа Астана Опера), Анна Оль и Семен Величко (Национальный балет Нидерландов), Нина Полякова и Якоб Фейферлик (Венский государственный балет), Элиза Баденес и Джейсон Райли (Штутгартский балет), Йоланда Корреа и Йоэль Кареньо (Норвежский национальный балет), Марайн Радемякер (Национальный балет Нидерландов), Дэниэл Улбрихт (Нью-Йорк Сити балет), приглашенные солисты Джозеф Гатти, Денис Дроздюк, Лекс Ишимото, а также Танцевальная труппа театра Оснабрюк (Германия) и артисты Театра балета им. Леонида Якобсона (Санкт-Петербург).

Напомним, что на этот раз Гала Dance Open стал не только кульминационным событием, но и главной интригой фестиваля. Концерт превратился в профессиональный конкурс высшей марки: по его окончании были названы лауреаты VII Санкт-Петербургской международной премии Dance Open Awards – престижной профессиональной награды, учрежденной фестивалем и вручаемой раз в два года.

Жюри во главе с Хансом ван Маненом, состоящее из безусловно авторитетных персон хореографического мира, торжественно вручило лучшим из лучших хрустальные копии ножки Анны Павловой.

Титул «Мисс Выразительность» (премия за артистизм) получила прима Берлинского государственного балета Ксения Овсяник, «мистером Выразительность» стал солист Королевского балета Швеции Хироаки Ишида.

«Мистером Виртуозность» (премия за технику) члены жюри назвали премьера балета Астаны Бахтияра Адамжана, а «Мисс Виртуозность» – приму Национального балета Нидерландов Анну Оль.

«Лучшим дуэтом» была признана пара из Большого театра – Екатерина Крысанова и Игорь Цвирко, а приз зрительских симпатий получили Денис Дроздюк, Лекс Ишимото и Дэниэл Улбрихт – их концертный номер «Трое», приведший в восторг зал, увидят зрители телеканала «Россия – Культура».

Лауреатом Гран-при стал солист Национального балета Нидерландов Марайн Радемякер. Совсем недавно Марайн заявил о завершении своей карьеры, поэтому предстоящая телеверсия Гала Dance Open 2018 станет во многих смыслах эксклюзивным показом, своего рода must-see осеннего телевизионного сезона для каждого балетомана.

Впрочем, фестиваль уже готовит новые сюрпризы, и очень скоро мы узнаем подробности программы очередного, XVIII сезона Dance Open.