В Петербурге по Обводному каналу плавала семиметровая Луна

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-02T18:43:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Чего только не увидишь в Петербурге! Так, 2 ноября, по каналам города плыла семиметровая…Луна. Пенопластовую спутницу Земли буксировал катер, а случайные горожане с удивлением смотрели за происходящим. Впрочем, объяснение нашлось довольно быстро.

- Это наша инсталляция, которую подготовили к Фестивалю света, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в «Планетарии номер 1».

Спутница Земли должна стать инсталляцией к Фестивалю света.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам сотрудников, Луну закрепят на специальной конструкции и она будет стоять прямо в Обводном канале напротив здания бывшего газгольдера, в котором находится планетарий. Про оригинальный способ доставки устроители умолчали, но, наверняка он был выбран не случайно, а чтобы привлечь внимание горожан и прессы. И это удалось.

А так Луна совсем маленькая.Фото: Артем КИЛЬКИН

В пресс-службе организаторов мероприятия корреспондента «КП-Петербург» заверили, что инсталляция будет охраняться, поэтому украсть Луну для любимой не получится даже у самых отчаянных романтиков. Не стоит пытаться и залезть на модель спутника Земли, ибо вода в Обводном канале очень холодная.

Сам же Фестиваль света 2018 года пройдет не в центре Северной столицы, как было раньше, а в СКК «Петербургский» и Московском Парке победы. 3, 4 и 5 ноября зрители смогут увидеть интерактивное представление, в том числе «Мистический лес» с фигурами животных, аллею из 500 светящихся фонариков, шоу роботов и многое другое. Стоит отметить, что нынешний фестиваль включен в топ-200 событий в России.