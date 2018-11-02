Без билета: в Петербурге собираются выпустить единую студенческую карту

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-02T18:20:29+03:00

Зачетку в электронный вид пока что, увы, не перевести. А вот студенческий билет - можно

Она будет социальной и заменит собой ряд других карточек и документов

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Удостоверение личности, скидочная карта и проездной в одном кусочке пластика. В Санкт-Петербурге задумались о создании единой социальной карте студента. С предложением внедрить ее депутаты планируют обратиться к врио губернатора Александру Беглову.

- В Москве такая успешно используется уже несколько лет, - говорит один из авторов инициативы Денис Четырбок. – Там она работает как удостоверение личности, средство получения различных льгот и способ оплаты. - Использование социальной карты станет дополнительной мерой поддержки студентов Петербурга

Добавим, столичная карта в некоторых вузах служит еще и пропуском в общежитие. Кроме того, на нее перечисляют стипендию. Действительно, есть с чего брать пример. По задумке петербургских депутатов местные студенты также смогут получать льготы при проезде в общественном транспорте и посещении городских музеев, различные скидки, а также записываться на прием к врачу.

- Предполагается, что оформить карту сможет любой студент, который проживает в Петербурге и обучается по очной форме в высшем учебном заведении, - добавили в пресс-службе комитета по законодательству ЗакСа.

Напомним, единственная студенческая карта, которая сейчас действует в Петербурге - это уже знакомый всем ISIC или, как ее позиционируют «международный пропуск в мир скидок». Но, во-первых, ее получение платное. Во-вторых, это немного другая история. Представители петербургского студенчества надеются: новая карта – если она все же появится – позволит уйти от необходимости все время носить с собой студенческий билет.

- Сегодня, чтобы получить любую студенческую льготу, нужно предъявить документ, - пояснил «Комсомольской правде в Петербурге» председатель Студенческого совета Санкт-Петербурга Александр Низов. – Хотя другие страны, в том числе и европейские, уже давно пришли к тому, чтобы перевести студенческий билет в электронный формат. Если в петербургской карте будет предусмотрено использование ее без билета и вместо билета – это безусловный плюс.

Александр уверен: карта обязательно должна работать как проездной билет. Причем не только в городском общественном транспорте, но и в пригородных электричках. За это скажут отдельное спасибо, например, студенты СПбГУ, которые живут в кампусе в Петергофе и каждый день ездят на занятия в город.

Кстати, было бы неплохо, если бы на карту можно было получать и стипендии. Но здесь есть свои сложности.

- Нужно понимать, кто будет эмитентом карты, - говорит Низов. – Ведь вузы имеют право заключать договоры об обслуживании с любым банком по своему желанию. Но, с другой стороны, есть же успешные примеры выпуска кампусных карт, куда интегрированы все основные виды услуг: от стипендии до прохода в университет. Нужен примерно такой вариант. И еще хотелось бы, чтобы карта выглядела действительно по-петербургски, вписывалась, в общем и в целом в городской стиль.

Вот чего нельзя будет пока записать на карту, так это оценок.

- В прошлом году такая возможность обсуждалась, но пока что не все вузы внедрили информационные системы, которые бы позволили уйти от бумажных зачеток, - говорит Александр. – Но, думаю, что скоро мы и к этому придем.