День народного единства 2018 в Петербурге: Фестиваль света, праздничный концерт и транспортные изменения

СЕГОДНЯ 18:43 2018-11-02T18:43:37+03:00

«Комсомольская правда» рассказывает, чем заняться в ноябрьские праздники в Санкт-Петербурге, и что ждет горожан с 3 по 5 ноября 2018 года

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В преддверии Дня народного единства 2018 на улицах Санкт-Петербурга появились праздничные плакаты и триколоры. В городе на Неве ожидаются массовые городские мероприятия, которые продлятся в этом году три дня. «Комсомолка» публикует программу самых интересных событий, которые стоит посетить в Петербурге с 3 по 5 ноября.

ГЛАВНОЕ ШОУ

Начнем с того, что Петербург стал самым популярным городом среди туристов на ноябрьские праздники в 2018 году. А это значит, что десятки тысяч людей приедут в Северную столицу в последние теплые деньки и в планах у них не только прогуляться по паркам и согреться в уютных барах Северной столицы, но и увидеть главное шоу осени - «Фестиваль света 2018». Оно пройдет с 3 по 5 ноября.

Появилось видео с репетиции фестиваля света 2018 в Петербурге.

В предыдущие годы «экраном» шоу становились фасады Эрмитажа и Главного штаба, а также крейсер «Аврора» и стадион на Крестовском. На этот раз мультимедийную программу покажут на фасаде СКК «Петербургский». 3 и 4 ноября видеопроекции начнутся в 8 часов вечера и будут повторяться через каждый полчаса. Помимо СКК организаторы фестиваля задействуют и территорию парка Победы. Там зрители увидят несколько световых инсталляций: «мистический лес» с фигурами животных, аллею из 500 светящихся фонариков, «светящуюся луну» и шоу роботов.

День народного единства в Петербурге ответят Фестивалем света. Фото: скриншот видео.

- В задуманное световое шоу в Парке Победы организаторы вложили идею, которая лейтмотивом будет пронизывать Фестиваль - это идея о технологиях, космосе и безграничных возможностях человека. Мы стараемся сильно не разглашать, какие элементы будут в шоу. Нам бы хотелось, чтобы люди это увидели сами. К тому же, то, что будет происходить, тяжело описать словами. Образы будут футуристичными, а фигуры - не всегда понятны человеческому глазу, - рассказали «КП» в пресс-службе Комитета по развитию туризма. - Помимо 3D mapping, который будет проецироваться на здание, в начале представления в небо взлетит сотня дронов. В небе они будут создавать невероятные объемные фигуры.

А ЧТО ЕЩЕ?

Впрочем, одним Фестивалем света развлекательная программа не ограничится. 3 ноября в БКЗ «Октябрьский» начнется Фестиваль народных промыслов и ремесел России. Там же 4 ноября пройдет праздничная концертная программа, посвященная Дню народного единства. Юное поколение сможет продемонстрировать свою ловкость и силу в гонке ГТО «Путь Единства», а старшее - поучаствовать в футбольном турнире «Ветераны вместе с молодежью». Подробнее ознакомиться с программой празднования можно на сайте администрации Петербурга.

КОНКРЕТНО

Как изменится движение транспорта в Петербурге 3 - 5 ноября 2018 года

В ночь с 4 на 5 ноября перебраться с одного берега на другой не составит труда. Для удобства жителей и гостей города мосты в Северной столице разводить не будут. К тому же, о празднующих горожанах позаботятся ночные автобусы. Они будут курсировать все три ночи – со 2 на 3, с 3 на 4 и с 4 на 5 ноября. Как и прежде, планируется пять маршрутов, дублирующих линии метрополитена. Автобусы выйдут на рейс, как только пробьет полночь, и отправятся на покой в шесть часов утра. Интервал движения – 30 минут. Также изменится движение транспорта.

- 3 и 4 ноября с 17.00 до 24.00 проезд по проспекту Юрия Гагарина на участке от Кузнецовской улицы до Бассейной будет ограничен. Припарковаться там автомобилисты тоже не смогут, - сообщили в КРТИ.

Кроме того, 4 ноября с 11.00 до 17.00 из-за матча «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» водителям запретят останавливаться на Северной и Южной дороге, Бодровом переулке, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Крестовском проспекте от улицы Рюхина до Южной дороги, Приморском проспекте от Беговой до Яхтенной, на Беговой улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина, на Яхтенной улице от Савушкина до Приморского. Сине-бело-голубые сразятся с «Ахматом». Начало игры в 14.00.