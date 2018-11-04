2018-11-04T11:05:05+03:00
Звезды

«Как же я хочу свою дочку»: Ольга Бузова призналась, что мечтает о детях и думает усыновить ребенка

Фанаты уверены, что звезда будет прекрасной мамой [видео]
Елена МОЛОДКИНА
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Ольга Бузова завершила свой концертный тур. Фото: InstagramОльга Бузова завершила свой концертный тур. Фото: Instagram
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Концертом в Ростове-на-Дону Ольга Бузова завершила свою... Нет, не карьеру певицы. А лишь первую концертную программу "Под звуки поцелуев", с которой гастролировала весь год.

- Столько мы с вами вместе пережили в этой концертной программе. Сколько городов, стран, слезы, радость, это были нереальные эмоции! Спасибо за вашу любовь с первой песни. Дальше - больше! - написала Бузова в "Инстаграме".

После концерта в Ростове Бузову встретила маленькая поклонница с подарком.

- Благодаря этой милой принцессе Сонечке, у меня теперь есть свой блокнотик, где я могу писать все секретики (как в детстве). Как же я хочу свою дочку. Можно мне Соню с собой забрать, - подписала видео с поклонницей Бузова-певица.

buzova86buzova86
Ольга Бузова думает удочерить девочку
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Подписчики бросились нахваливать Бузову-человека, расписывая, какой чудесной мамой она будет, какие прекрасные у нее будут дети, как они все будут счастливы.

Одни начали советовать Оле поскорее рожать - "часики-то тикают". Другие уверены, что Оленьке, непременно, надо усыновить ребеночка, и тогда и свои дети появятся.

На очередной вопрос, не думала ли Бузова удочерить девочку, она ответила:

- Уже думаю.

"Господи, Оля, какая же ты добрая!", "Скоро у тебя своя девочка будет", "А еще у тебя есть мы, все твои детки", "Меня, кстати, тоже Соня зовут" - намекают Бузовой подписчики.

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