"Папа смотрит "Зенит" - Ахмат" и чертыхается": Домашнее фото Михаила Боярского без шляпы опубликовал его сын
Матч "Зенит" - "Ахмат" подходит к концу. После первого тайма "Зенит", к счастью, лидирует. Пока единственный гол в ворота гостей отправил Клаудио Маркизио - новичок "сине-бело-голубых" точно пробил с 11-метровой отметки. Ну а заработал пенальти Роберт Мак - его защитники "Ахмата" сбили в штрафной.
На стадионе сегодня собралось около 45 тысяч фанатов. Ну а главный из них, Михаил Боярский, нынче болеет за любимую команду из дома. Поскольку по телевизору игру "Зенита" не транслируют, Михаилу Сергеевичу, как и многим фанатом, пришлось заплатить за трансляцию через Интернет. Но и Всемирная паутина барахлит, показывая игру с перебоями.
Фотографию Боярского в домашнем, без шляпы и с сигаретой в руках, перед монитором планшета опубликовал в своем "Инстаграме" его сын Сергей.
- Отец смотрит "Зенит" - "Ахмат" через Интернет со всеми вытекающими, в центре города с ним вечные проблемы. Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору, - написал под снимком отца Сергей.
Подписчики депутата Сергея Боярского с его папой полностью согласны.
"Целиком поддерживаю папу!", "Я тоже матерюсь, кода нет нормальных трансляций "Зенита", "Настоящий болельщик", "Если смотрит, то обязаны выиграть!" - пишут фолловеры под снимком.