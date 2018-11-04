"Папа смотрит "Зенит" - Ахмат" и чертыхается": Домашнее фото Михаила Боярского без шляпы опубликовал его сын

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-04T15:46:12+03:00

Актер, как и все болельщики, ждет только победу

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Матч "Зенит" - "Ахмат" подходит к концу. После первого тайма "Зенит", к счастью, лидирует. Пока единственный гол в ворота гостей отправил Клаудио Маркизио - новичок "сине-бело-голубых" точно пробил с 11-метровой отметки. Ну а заработал пенальти Роберт Мак - его защитники "Ахмата" сбили в штрафной.

На стадионе сегодня собралось около 45 тысяч фанатов. Ну а главный из них, Михаил Боярский, нынче болеет за любимую команду из дома. Поскольку по телевизору игру "Зенита" не транслируют, Михаилу Сергеевичу, как и многим фанатом, пришлось заплатить за трансляцию через Интернет. Но и Всемирная паутина барахлит, показывая игру с перебоями.

Фотографию Боярского в домашнем, без шляпы и с сигаретой в руках, перед монитором планшета опубликовал в своем "Инстаграме" его сын Сергей.

- Отец смотрит "Зенит" - "Ахмат" через Интернет со всеми вытекающими, в центре города с ним вечные проблемы. Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору, - написал под снимком отца Сергей.

Подписчики депутата Сергея Боярского с его папой полностью согласны.

"Целиком поддерживаю папу!", "Я тоже матерюсь, кода нет нормальных трансляций "Зенита", "Настоящий болельщик", "Если смотрит, то обязаны выиграть!" - пишут фолловеры под снимком.