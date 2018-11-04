После матча "Зенит" - "Ахмат" Сергей Семак объяснил, почему пенальти не доверили Артему Дзюбе

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-04T18:11:13+03:00

А также о наказании, которое ждет Паредеса за удаление

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В воскресенье 4 ноября "Зенит" минимально обыграл "Ахмат" на своем стадионе, пополнив копилку еще тремя победными очками. На послематчевой конференции Сергей Семак сухо, но похвалил своих футболистов.

- В целом, абсолютно рабочий результат. Нормальная игра. Не могу сказать, что плохая или очень хорошая. Учитывая состояние и календарь, думаю, нормальная игра. Самое важное - победа, - цитирует Семака пресс-служба "Зенита". - Нормально играли до удаления, которое внесло свои коррективы. Плюс счет достаточно скользкий, заставляет нервничать и команду, и болельщиков.

"Зенит" обыграл "Ахмат"Фото: Александр ГЛУЗ

Напомним, счет в матче "Зенит" - "Ахмат" 4 ноября на стадионе "Санкт-Петербург" открыл Клаудио Маркизио. На 32-й минуте полузащитник точно пробил пенальти. Как оказалось позднее, это был и первый, и последний гол в этом поединке, и вместе с тем победный гол "Зенита".

Кстати, болельщики весьма удивились, когда на 11-метровую отметку вышел Маркизио, а не Артем Дзюба, которого привыкли видеть исполняющим пенальти. Правда, в недавнем матче против "Бордо" Дзюба не забил "пендель". Видимо, и эта оплошность учитывалась при составлении планов на сегодняшнюю игру. По словам Семака, пенальтистов на сегодня было назначено два. И Дзюба значился вторым номером. Первый был Маркизио.

- Мы знаем, что Клаудио прекрасно исполняет 11-метровые. Поэтому сегодня он был первым пенальтистом. Если бы по ходу матча произошла замена, или Маркизио чувствовал бы себя неважно, бил бы Артем, - говорит Семак.

Мяч доставался Маркизио не только у воротФото: Александр ГЛУЗ

Что касается удаленного с поля Паредеса, получившего две желтые карточки с интервалом в 20 минут, и вторая автоматически превратилась в красную, то поблажек ему не будет.

- Наказание будет, конечно, потому что он ставит в сложную ситуацию всю команду. Справляются ребята: и за себя, и за него отрабатывают. Но это поступок, с которым нужно бороться, и на который нужно реагировать, - отметил наставник "Зенита".

К слову, свой следующий матч "Зенит" сыграет в гостях против "Бордо". Поединок 4 тура Лиги Европы состоится 8 ноября. А 11 ноября "сине-бело-голубые" проведут выездной матч в гостях у ЦСКА - без Паредеса.

ФОТОГАЛЕРЕЯ матча "Зенит"-"Ахмат"

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