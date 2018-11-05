Спустя несколько дней после того, как Волочкова отдала отца в пансионат для стариков, он встал с инвалидной коляски

СЕГОДНЯ 00:01 2018-11-05T00:08:31+03:00

А ведь мужчина был прикован к инвалидному креслу десять лет [видео]

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На прошлой неделе поклонники Анастасии Волочковой спорили и недоумевали: как можно отправить своего собственного отца в пансионат для престарелых?! Бывшая прима тогда хвасталась, что отвезла папу в пансионат под Санкт-Петербургом. А уже сегодня Анастасия рассказала об успехах родителя.

Спустя всего несколько дней после нахождения в пансионате неподалеку от родного города, парализованный отец Анастасии Волочковой встал с инвалидного кресла. А ведь долгие десять лет парализованный мужчина был прикован к коляске!

- Я расплакалась, глядя на это видео из питерского пансионата ***, где сейчас находится мой папа, пока в его квартире идет ремонт, - написала балерина в своем "Инстаграме".

volochkova_art Отец Анастасии Волочковой, спустя 10 лет, встал с инвалидного кресла

В тот самый пансионат, по словам Волочковой, она отвезла отца всего на несколько недель - пока ремонтируется квартира, которую она когда-то подарила папе. Место для временного пребывания родителя балерина искала тщательно, и теперь она очень довольна своим выбором.

- С какой самоотверженностью все врачи пытаются поставить его на ноги! Он ведь был без движения 10 лет после инсульта.. Работа психолога Ирины бесценна.. В этом месте работают святые люди! Спасибо каждому из вас за опеку над людьми старшего поколения, кто беспомощен без вашей поддержки. В этот день Иконы Казанской Божией Матери я вновь молюсь о всех вас, - написала Анастасия.

Вроде бы, на этот раз подписчики должны только радоваться, что Настя нашла пансионат с лучшими врачами, благодаря которым, всего через несколько дней отец сумел подняться с кресла. Но не тут-то было!

"Вам должно быть стыдно, что за все эти 10 лет вы не смогли сделать то, что чужие люди смогли сделать за 10 дней", "Как? Как вы позволили себе потерять столько времени, не занимаясь отцом?!", "Слава богу, что нашлись люди, которые стали работать над ним и с ним, но польза от занятий с родными была бы больше на пользу", "Ну да, ну да... Вам ведь некогда... Лучше прорекламировать пансионат и продолжить жить своей жизнью в своем роскошном осбоняке", - писали поклонники под видео в "Инсте".

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