2018-11-05T13:05:04+03:00
Общество

Деды Морозы и Снегурочки прокатились на аквабайках по Петербургу

Гидроциклисты в новогодних костюмах устроили гонки по рекам и каналам Северной столицы [фото, видео]
Полина ЖУКОВА
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Деды Морозы и Снегурочки промчались по рекам и каналам Северной столицы на гидроциклах. Фото: Instagram @morfey2525Деды Морозы и Снегурочки промчались по рекам и каналам Северной столицы на гидроциклах. Фото: Instagram @morfey2525
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Настоящий переполох навели в Петербурге лихие Деды Морозы и Снегурочки, оседлавшие водные мотоциклы. Горожане и гости города с удивлением наблюдали 4 ноября за аквабайкерами Северной столицы. В костюмах главных новогодних героев они промчались с ветерком по холодным рекам и каналам Северной столицы.

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Зрелищем петербуржцы тут же начали делиться в соцсетях. Запечатлеть экстремалов им удалось на Неве, Мойке, канале Грибоедова, Крюковом канале, у Яхтенного моста.

– Видимо, за подарками! Гуляли по городу и увидели такую картину. Погода сегодня была великолепная, даже не верится, что на улице ноябрь, – пишут очевидцы в соцсети.

Немало удивил петербуржцев и один из Дедов Морозов с рыжей бородой. Перед тем как сесть на свой гидроцикл, он смело прыгнул в воду прямо в красной шубке. Свой прыжок с моста в центре города он запечатлел на видео. Поглазеть на смельчака в обличии Деда мороза столпились горожане.

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– Основная цель этого мероприятия – улыбка и фан. Особенно когда детишки не ждут чуда, а оно приходит, – объяснили аквабайкеры на своей странице в соцсети.

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Как оказалось, это был не просто предновогодний флешмоб. За два месяца до зимнего праздника петербургские гидроциклисты закрыли водный сезон.

– Уже стало доброй традицией закрывать гидросезон такой вот бандой Дедов и снегурок, – добавили экстремалы.

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