Деды Морозы и Снегурочки прокатились на аквабайках по Петербургу
Настоящий переполох навели в Петербурге лихие Деды Морозы и Снегурочки, оседлавшие водные мотоциклы. Горожане и гости города с удивлением наблюдали 4 ноября за аквабайкерами Северной столицы. В костюмах главных новогодних героев они промчались с ветерком по холодным рекам и каналам Северной столицы.
Зрелищем петербуржцы тут же начали делиться в соцсетях. Запечатлеть экстремалов им удалось на Неве, Мойке, канале Грибоедова, Крюковом канале, у Яхтенного моста.
– Видимо, за подарками! Гуляли по городу и увидели такую картину. Погода сегодня была великолепная, даже не верится, что на улице ноябрь, – пишут очевидцы в соцсети.
Немало удивил петербуржцев и один из Дедов Морозов с рыжей бородой. Перед тем как сесть на свой гидроцикл, он смело прыгнул в воду прямо в красной шубке. Свой прыжок с моста в центре города он запечатлел на видео. Поглазеть на смельчака в обличии Деда мороза столпились горожане.
– Основная цель этого мероприятия – улыбка и фан. Особенно когда детишки не ждут чуда, а оно приходит, – объяснили аквабайкеры на своей странице в соцсети.
Как оказалось, это был не просто предновогодний флешмоб. За два месяца до зимнего праздника петербургские гидроциклисты закрыли водный сезон.
– Уже стало доброй традицией закрывать гидросезон такой вот бандой Дедов и снегурок, – добавили экстремалы.