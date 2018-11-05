Военного эксперта из Петербурга заподозрили в госизмене

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-05T14:42:34+03:00

В последнее время Владимир Неелов выступал как эксперт Центра стратегической конъюнктуры. Фото: Страница Владимира Неелова в «Фейсбуке»

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Молодого знатока военного дела арестовали в Петербурге и доставили в столицу. ФСБ России заподозрила эксперта Центра стратегических конъюнктур Владимира Неелова в государственной измене.

Будущий специалист по армейским вопросам, Владимир Неелов поступил в Санкт-Петербургский госуниверситет на факультет международных отношений в 2011 году. Окончил магистратуру по программе «Стратегические исследования». Еще в бытность студентом Неелов интересовался частыми военными компаниями и их использованием в зарубежных операциях, чему и посвятил свою диссертацию.

Еще в бытность студентом Неелов интересовался ЧВК и их использованием в зарубежных операциях. Фото: ПИР-Центр

По данным ПИР-Центра – неправительственной организации, которая занимается изучением вопросов глобальной безопасности, ядерного нераспространения, международной информационной безопасности и глобального управления интернетом, – Неелов участвовал в курсе по ядерному нераспространению и разоружению Центрального института повышения квалификации «Росатома». В 2014-ом он стал одним из победителей Международной школы по глобальной безопасности.

В последнее время Владимир Неелов выступал как эксперт Центра стратегической конъюнктуры – компании, созданной в 2012-ом московскими политологами, экономистами, военными экспертами, сотрудниками МГУ и Института Африки РАН для изучения вопросов международной безопасности и военно-технического сотрудничества. В прошлом году Неелов учредил в Петербурге Центр исследования стратегических перспектив, организация направлена на научные исследования и разработки.

Неелову грозит от двенадцати до двадцати лет за решеткой. Фото: Страница Владимира Неелова в «Фейсбуке»

Эксперт, владеющий английским, немецким и сербским языками, издавал книги и выступал с лекциями, в том числе за границей. В числе тем – «приватизация военной сферы и частные военные компании, военные стратегии и доктрины, революция в военном деле, контроль над вооружениями, особенности ведения военных действий в современном мире и войны четвертого поколения, военно-промышленная политика и мировой рынок вооружений». Неелов активно писал о конфликтах в Украине, Афганистане, Грузии, Ираке.

26 октября в Лефортовский районный суд Москвы поступило дело под грифом «секретно». Судья Анна Антипова избирала военному эксперту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Неелову вменяют госзмену – разглашение сведений, которые представляют государственную тайну, а также консультирование иностранных или международных организаций в деятельности, направленной против безопасности России. Если эксперта признают виновным, то ему может грозить от двенадцати до двадцати лет за решеткой.

СПРАВКА «КП»:

Частная военная компания, или ЧВК, – коммерческая организация, которая предоставляет услуги по разведке, консультированию и обороне кого– и чего-либо, в том числе в военных конфликтах.