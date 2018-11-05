Андрей Аршавин завершает карьеру в "Кайрате"

СЕГОДНЯ 17:11 2018-11-05T17:11:27+03:00

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Грустная новость для болельщиков "Кайрата" и - не исключено, что радостная - для петербургских ценителей футбола. Легенда "Зенита" Андрей Аршавин покидает казахский клуб.

- 11 ноября на стадионе «Центральный» пройдет церемония проводов полузащитника алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина, - сказано в официальном заявлении клуба. - Болельшики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы.

Последним для Аршавина в "Кайрате" станет матч с карагандинским «Шахтером». Что будет дальше - пока что тайна покрытая мраком. Сейчас болеьщики гадают, завершил ли спортсмен в принципе игровую карьеру или же намерен пока еще поиграть, но уже в другом клубе.Но Андрей никогда не скрывал: Петербург - любовь навсегда.

- Нет такой вероятности, что после окончания игровой карьеры я останусь в Алма-Аты, - еще летом категорично заявил футболист в интервью порталу prosports.kz.

– Питер – One Love?

– Да.

Отметим, фанаты "Кайрата" уверены: Андрей возвращается в "Зенит". Возможно, на административную должность, а может и в игровой состав. Хотя от сине-бело-голубых официальных заявлений на этот счет пока не было.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Спортивный обозреватель Константин Осипов уверен: такое пополнение в стане сине-бело-голубых будет совсем не лишним.

- Аршавин - "Моцарт" футбола. Таких игроков, которые мыслят на поле, - в мировом футболе единицы. Ему нравится начинать комбинации, видеть свободные зоны, свободные пространства, место для атаки.

С другой стороны, будем реалистами, Семак строит свою команду со своим видением. И есть ли в ней место Андрею, который сам по себе ярчайшая личность и лидер? Хотя, на уровне эмоций, я двумя руками "за". Пусть он появляется на поле хоть на пять, на десять минут - это тот человек, который одним пасом может решить исход всего матча.

Что касается возможности войти в тренерский штаб.... у Андрея такая высокая планка... ну вот я же делаю, как ты не можешь повторить?! А человек правда не может: таланта не хватает, желания, еще чего-то. Кстати, из Марадоны, ведь, тренера так и не получилось.

СПРАВКА "КП"

Андрей Аршавин провел первый матч за "Зенит" в 2000 году - ему было 19 лет. За сине-бело-голубых выступал до 2008 года, затем на четыре года стал игроком Лондонского "Арсенала".

Потом был "камбэк" в Петербург - в "Зените" Андрей провел еще несколько лет. В 2015-м перешел в краснодарскую "Кубань", но провел в команде меньше года.

Игроком "Кайрата" Аршавин стал в 2016-м. За три сезона провел свыше ста матчей, забил 30 голов, отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом, трижды завоевывал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.

В составе петербуржцев Аршавин становился призером и победителем чемпионата России, обладателем суперкубка страны, кубка и суперкубка УЕФА.