Рыбак из Ленобласти поймал щуку-монстра

СЕГОДНЯ 15:36 2018-11-06T16:08:25+03:00

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«Мутант», «морское чудовище» и «рыба-царь», - так в сети называют щуку-гиганта, пойманную в Ленинградской области. Размеры рыбки действительно удивляют. В длину она более полутора метров, а весом – 18,5 килограммов.

ЩУКА, ЗДОРОВЕННАЯ

Фотографиями рекордного улова в социальных сетях поделился выборжец Валерий Удальцов. На рыбалку неподалеку от поселка Чулково в Выборгском заливе он отправился утром 1 ноября. Взял снасти, удочки, сети и брата Геннадия, который частенько составляет ему компанию.

- С братом расставили кружки, ловили на живца, - вспоминает Валерий. - Такому улову я сам удивился, не ожидал. Мне показалось, что мы провозились с ней полдня. Нас так захватил адреналин, что мы потеряли счет времени. Длина лески, шнура – 20 метров. Рыбу только потащишь, а она как рванет! Немного ее спускали, потом догоняли на лодке.

Этих щук Валерий поймал через несколько дней после рыбы-рекордсмена. Вес каждой - около трех кг.

Борьба с чудо-рыбой длилась около получаса. Когда братьям Удальцовым все же удалось затащить ее на борт, они не поверили своим глазам. Такого крупного улова у них еще не было.

- Рыбалкой мы занимаемся всю жизнь. Любовь к удочкам и наживкам привил отец. Как только появляется свободное время, мы с братом отправляемся на «охоту». Не важно, зима на дворе или лето, - рассказывает Валерий.

Прошлый семейный рекорд Удальцовы установили в декабре 2016 года. Тогда на их крючок попалась хищница весом 14 кило. Выудили они ее в том же месте.

- Кто-то говорит, что мясо щуки невозможно есть. Якобы оно невкусное и пахнет тиной. Ничего подобного. Я ее на следующий день почистил, сделал филе, поделился с родными. У нас родственников много, рыба вся расходится, - поделился с "Комсомольской правдой" Валерий.

УСТАНОВИЛИ РЕКОРД

Заядлые петербургские рыболовы улову Удальцову удивляются и даже немного завидуют. Говорят, что в Петербурге такая рыбка давно не попадалась на крючок.

- Леонид Сабанеев, зоолог и рыболовный классик говорил, что щука может вырастать до двух пудов. Это около 30 килограммов. Для Ленинградской области 18 килограммов – это настоящая удача. В нашем регионе высокий прессинг. Таких щук, может быть, и не осталось совсем, - поделился с «Комсомольской правдой» Николай Кириллов, председатель общественной организации «Питерский Клуб Рыбаков».

Уловом Валерий поделился с родственниками.

По его словам, Удальцовы точно вписали свои имена в книгу рекордсменов Петербурга и Ленинградской области. Последние 30 лет такой добычей не мог похвастаться ни один рыбак.

- Такие «монстры» после войны еще водились. Потом, в 60-70-х годах, началась массовая рыбалка. Думаю, что с 90-х годов это самая крупная щука. По крайней мере, из известных. Возможно, конечно, кто-то и ловил, но никому ничего не говорил, - считает Николай Кириллов.

НА ЗАМЕТКУ

Впервые крупный щучий улов задокументировали в 1930 году. Тогда счастливчики вытащили из воды рыбу весом в 35 килограммов. Поймали ее на озере Ильмень в Новгородской области.