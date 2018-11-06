Радость без повода

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-06T18:16:19+03:00

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В разгар осенних школьных каникул «Комсомольская правда в Петербурге» и ее друзья навестили ребятишек из центра содействия семейному воспитанию № 2 на Васильевском острове. С воспитанниками этого детского дома мы дружим не первый год и даже встречаем вместе праздники. В этот раз мы приехали к ни просто так, ведь дарить радость можно и без повода.

ПРАЗДНИК К НИМ ПРИШЕЛ

Ранним утром в концертном зале центра шумно. На детских стульчиках сидят ребятишки,оживленно обсуждая появление долгожданных гостей. Среди них есть и совсем малыши, и те, кто уже окончил начальную школу. Но независимо от возраста все в предвкушении праздника.

- Кто придет? Дед Мороз? - шепчут ребята.

- Вы что? Новый год еще не скоро, - деловито поправляет друзей их сосед.

- А я хочу, чтобы это были волк и семеро козлят! - неожиданно выдает маленький Коля. Недавно этому мальчугану исполнилось три года. Он любознательный, любит сказки,лепить из пластилина и мечтает о черной машине.В детский дом он попал несколько месяцев назад вместе с двумя братьями и сестренкой. Самый старший из них - Ярослав. Ему восемь. Несмотря на то что Ярик еще совсем ребенок, он несет ответственность за родных. Помогает им справляться с бытовыми неурядицами и решает братско-сестринские конфликты.

ПАРАД-АЛЛЕ

Представление для ребятишек подготовили друзья «КП»- клоун-мим-театр «МимИГРАнты» и творческая гостиная «Абракадабра». Первыми на импровизированную сцену танцевального зала вышли клоуны Бим-Бом и Маруся. Даже не вышли-ворвались!Красочные костюмы и грим вызвали у детей неподдельный восторг. От чувства переполнения кто-то даже звонко захлопал в ладоши.

- Праздник, праздник! Что такое праздник? - спросил Великий Бим-Бом у ребятишек.

- Веселье и радость, - немного стесняясь ответила трехлетняя Варя.

- Когда мы громко смеемся и когда нам весело, - тут же поддержал подружку ее пятилетний приятель.

Так и получилось - праздник задался. На время представления воспитанники центра превратились в цирковых артистов. На импровизированной арене выступили силачи, эквилибристы и даже дрессированные звери. Слоны, медведи, тигры и обезьянки не только показали свои таланты,таланты, но и поучаствовали в параде-алле.

ХИМИЧЕСКИЕ ФОКУСЫ

Цирком дело не ограничилось. С арены дети«телепортировались» в химическую лабораторию доктора Плюшиной из «Абракадабры». Ребята как завороженные следили за разноцветными колбами, трубками и дымящимися тазами.

Химические фокусы от доктора Плюшевой.Фото: Александр ГЛУЗ

- Сегодня у нас будет химическое шоу. Мне нужен самый смелый из вас. Кто? - спросила Плюшева.

Смельчаков оказалось много: в воздух взметнулось два десятка рук малышей. Аниматор выбрала Вику. Она одна из самых взрослых детей в центре - ей 12.

- Протягивай руку! - скомандовала доктор.

Химические фокусы от доктора Плюшевой.Фото: Александр ГЛУЗ

На ладошку девочки Плюшева налила неизвестную жидкость с азотом. Получился воздуш-ный пузырик, который вспыхнул ярким пламенем, как только к нему поднесли спичку.После того как ребятишки научились управлять огнем, они создали бурлящую газировку, овладели дымной пушкой и загадали желания,погрузившись в волшебный туман.

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ

После развлекательной программы настало время подарков.

Компания «Бионорика» - ведущий мировой производитель лекарственных средстврастительного происхождения всегда поддерживает «Комсомолку» в благотворительных проектах. Каждый раз предста-вители компании дарят воспитанникам полезные и приятные подарки, так как одним из направлений производителя лекарств из Германии является благотворительность.В компании уверены, что дети -это святое и дарить им радость, значит,делать чуть-чуть счастливее всю страну.

Партнер «КП» компания «Невская Оптика» уже много лет заботится о здоровье петер-буржцев и дарит им хорошеезрение. Кроме того, «Невская Оптика» готова помочь любым социальным учреждениям и всегда на просьбу оказать помощь дарит очки на безвозмездной основе. Накануне школьных каникул для воспитанников детского дома, чье зрение недостаточно острое, «Невская Оптика»изготовила очки.

У Хадижи очки идеально подошли к ее любимой кофточке.Фото: Александр ГЛУЗ

Пятилетняя Хадижа с интересом начала разглядывать подарок. Очки она аккуратно

достала из чехла и бережно, как взрослая,протерла линзы. Новый аксессуар идеально

подошел к ее розовой кофточке. Рядом с ней так же увлеченно обновку разглядывал

Максим.

- В этих очках я похож на бизнесмена.Давно хотел себе такую салфеточку, чтобы протирать стекла, - радостно сказал мальчик.

Счастливые и с подарками дети отправились пить сок с пирожными. А «КП» и ее партнеры уже начали готовить новый сценарий праздника для воспитанников

детского дома.