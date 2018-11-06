В Ленобласти школьница сбежала из дома после травли одноклассников

СЕГОДНЯ 20:00 2018-11-06T20:10:37+03:00

Подростки выложили в Сеть видео, как избивают девочку и ставят ее на колени

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«Извиняйся! Вставай на колени! Бей ее. Ударь еще раз, я не сняла на видео!» На записи - 14-летняя Алена (имена изменены. - Прим. ред.) из Всеволожска. Девочку травят шестиклассники, бьют по лицу, оскорбляют и записывают на камеру. Все это происходит прямо в коридорах школы. Ролик длится пять минут. Странно, что за это время никто из учителей так и не вмешался.

«НОЧЕВАЛА НА ЧЕРДАКЕ»

Видео попало в Сеть и тут же разлетелось по пабликам. После разразившегося скандала, запись удалили, но Алену стали еще больше гнобить в школе. Девочка решила: все, больше я туда ни ногой - и сбежала из дома. Дождалась, когда отец уйдет на работу, а бабушка в магазин. Собрала вещи, но на уроках так и не появилась.

- Искали два дня, места себе не находили, - рассказывает отец. - Слава богу, нашлась, живая и здоровая. Помог мужчина, который узнал ее по ориентировке. Он увидел ее в Колпино. Оказывается, наша девочка двое суток жила на чердаке какого-то дома. Там спала, ела то, что успела прихватить из дома, - хлеб и яблоки.

Школьница двое суток ночевала на чердаке

О травле в школе отец узнал только после того, как дочка пропала. Удивительно, но учителя решили не сообщать об этом главе семейства.

- Классный руководитель мне только об успеваемости говорила, - негодует отец. - О появившемся видео я узнал от третьих лиц. Когда искал дочь, опрашивал всех в школе. И один парнишка сказал, что знает, из-за чего Аленка ушла. А у меня ведь даже и предположений нет, из-за чего ее стали травить и снимать все на видео. Спросил уже потом дома дочку: «Почему мне не сказала? Я бы разобрался». Но она ответила: «Я не ябеда». И что скажешь на это?

Подростки заявили, что она сама во всем виновата.

- Алена лицемерила и сказала маленькой девочке: «Чтобы твои родители сдохли», - рассказывает одна из школьниц. - Она говорила гадости про всех за спиной, вот ее и наказали.

Отец школьницы надеется, что виновных накажут после скандалаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас Алена в больнице на реабилитации. С ней работают психологи.

«ДИРЕКТОР ШКОЛЫ БУДЕТ НАКАЗАН»

В самой школе не смогли прокомментировать ситуацию. Сейчас в учреждение проверки - приехали специалисты Комитета по образованию и следователи.

- Я на стороне каждого ребенка. Но тут группа детей, поэтому нужно быть очень аккуратными, - объяснила «КП» председатель Комитета по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко. - Возраст переходный, и делать поспешные выводы нельзя. Поэтому мы очень тщательно анализируем ситуацию. Я сожалею, что у нас такое случилось. А вот к руководителю учреждения точно надо принять меры дисциплинарного взыскания. Любой человек, работающий с детьми, должен быть внимательным и со всей душой относиться к проблемам ребенка.