Жителя Ленобласти наказали за оскорбление девушки в Инстаграме

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-07T18:08:58+03:00

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Ну все, хейтер, трепещи! Или готовь кошелек, если не в силах сдержать себя, чтобы не написать гневный комментарий в соцсетях. Теперь за каждое оскорбительное слово в интернете придется расплачиваться. На днях Выборгская городская прокуратура оштрафовала молодого человека, оскорбившего девушку в Инстаграме.

Сообщение парень оставил еще 6 сентября. Что именно это был за пост и какого содержания, узнать не удалось, его уже давно удалили из общего доступа. Но известно, что молодой человек оскорбил девочку-подростка, которой нет и 18 лет. Каких-то пару дней и вот уже делом занимается прокуратура. После проверки возбудили дело об административном правонарушении. И вот решение – мировой судья признал парня виновным в унижении чести и достоинства школьницы и оштрафовал его на тысячу рублей. Да, сумма, небольшая, кто-то может подумать, что и не стоило заморачиваться. Но тут интересен сам факт. Ведь после этой истории становится ясно, что за гневные сообщения теперь можно пойти под суд.

- Статья «Оскорбление» не редкость, но, впервые в судебных решениях мелькает такой канал передачи информации как Инстаграм, - отметила директор Центра защиты СМИ Галина Арапова. – А по большому счету любого способа донесения оскорбления будет достаточно для возбуждения дела. Хоть в письме это будет, хоть в любом мессенджере, хоть в личном разговоре. Был такой случай во Владивостоке, когда девушку наказали за оскорбление бывшего мужа в телефонном разговоре.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр АРУТЮНОВ, адвокат

«Любое публичное оскорбление должно караться законом»

- Я не удивлен, а только наблюдать закон в действии. На самом деле, так и должно быть – любое публичное оскорбление должно караться законом. Это административный проступок. Одно дело – сказать, что-то оскорбительное лично, а другое дело – написать в Инстаграме. Там ведь миллионы пользователей, круг прочитавших сообщение расширяется до необыкновенных размеров, а значит, и общественная опасность этого нарушения шире. Собственно, суд это и подтвердил. Как действовать, если оскорбили вас, и вы хотите обратиться в суд? Знайте, закон на вашей стороне, уверен, Но если довести дело до конца, я уверен, вы выиграете. Но будьте готовы потратить время и деньги. К примеру, для того, чтобы зафиксировать электронную копию сообщения у нотариуса, надо выложить примерно 10 тысяч рублей. Потом необходимо составить претензию и иск и уже с этими документами идти в суд. Возможно, понадобиться помощь юриста, чьи услуги так же стоят недешево. Главное, чтобы сложилась судебная практика. Когда люди будут знать, что их ждет наказание, будут поменьше писать гадости в сети.