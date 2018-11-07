По намыву Васильевского острова проложат «Парковую линию»

СЕГОДНЯ 18:18 2018-11-07T21:04:10+03:00

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Парк, где найдется место каждому, увенчает намывную территорию Васильевского. Вчера, 6 ноября, в Александринском театре подвели итоги городского архитектурного конкурса «Парковая линия». Участники должны были разработать концепцию будущей двухкилометровой набережной Невской губы.

С набережной будет соседствовать жилой квартал. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

Из десятка проектов лучшим признали проект архитектурного бюро «Студия 44». Художники превратили 11 гектаров побережья, которое в будущем разделят на анфилады жилые дома, в серию тематических парков. Где-то набережная будет сужаться, где-то – расширяться до ста метров.

Жилой квартал, вид сверху. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

У каждой конусообразной или полукруглой зоны, образованной первой и береговой линиями, – своя так называемая «активность». В одной обоснуются спортсмены с ограниченными возможностями, другую сделают «шахматным двориком», третью – детским городком. Предусмотрели баскетбольные и волейбольные площадки, места для игр с животными, велодорожки. Самые спокойные зоны разместят на краях намыва – на севере и на юге. А доминантой набережной станет центральная площадь, где предлагают построить причал.

Архитекторы предлагают построить причал. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

Организатор конкурса – «Группа ЛСР». Застройщик приступит к возведению жилого комплекса на намыве в третьем квартале следующего года, а завершить преобразование «морского фасада» планируют к 2028-му. За набережную, примыкающую к жилому кварталу, возьмутся во второй половине 2019-го. Прогулочная «Парковая линия» должна стать одним из самых популярных общественных рекреационных пространств города.

Зеленая зона станет центром притяжения. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

– Идея создания благоустроенного городского пространства на первой линии берега Финского залива витала давно, несмотря на то, что изначально здесь должна была проходить четырехполосная автомобильная магистраль, – отметил гендиректор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Дмитрий Ходкевич. – Сейчас Василеостровский район как никогда нуждается в точках притяжения, где люди смогут отдыхать, заниматься спортом, наслаждаться видами.

Комитет по градостроительству Петербурга инициативу строителей поддержал. Как сказала зампред комитета Лариса Канунникова, «важно, что инвесторы стали обращаться к городским пространствам, особенно выходящим на большую воду».

Набережную разделят на анфилады. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

Еще в 2017-ом «Студия 44» победила в конкурсе ЛСР на концепцию жилых кварталов в южной части намыва. Первую линию сформировали «зданиями в виде раскрытых на акваторию галочек и дуг». Уже тогда архитекторы отвели под прибрежный линейный парк два километра берега, а в ширину он должен был занять от восьмидесяти до ста метров. По сути, на сей раз специалисты детализировали свою же идею.

Концепция победителя ляжет в основу рабочего проекта. Но не исключено, что в него включат детали разработок других призеров – бюро «А. Лен» (второе место), а «Б2» и «Витрувий и сыновья» (оба – третье место).