Петербуржец пытается прожить месяц на 3 500 рублей. Осталась неделя

СЕГОДНЯ 21:28 2018-11-07T21:33:43+03:00

За это время экспериментатор Слава успел пообедать водой в ресторане, попробовать самую дешевую колбасу и похудеть на четыре килограмма

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Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, которая заявила, что на 3 500 рублей можно прожить месяц, да еще стать «моложе, красивее и стройнее», уже не министр. Саратовский депутат Николай Бондаренко, который попытался продержаться на «министерской диете», попал в больницу. А вот в Петербурге эксперимент «выжить на 3 500» близится к завершению: проверить слова чиновницы на практике решил 27-летний «предприниматель малой рук» Вячеслав Русскин.

НЕ ЗА ИЛИ ПРОТИВ

Отважный «Слава3500» ведет свой видеодневник на «ЮТюбе». И его социальный эксперимент близок к завершению: осталось продержаться всего неделю.

– Я не за и не против. Просто решил на собственном опыте убедиться, что на такую сумму возможно прожить месяц, – объясняет Вячеслав. – Суть – не купить мешок картошки или риса и питаться им целый месяц: у меня должно быть нормальное разнообразное питание. Насколько это возможно.

Кулинарией Слава занимался и раньше, вот только готовил не бюджетную курицу, а дорогую говядинуФото: Скриншот с видео

Первое видео появилось в сети 14 октября. Слава прилюдно опустошил холодильник, оставшиеся вкусняшки раздал друзьям. Закатил себе «прощальный ужин». И пообещал не мухлевать: подтвердить его честность призваны медицинские анализы и итоговая проверка на полиграфе.

Эксперимент начался 15 октября со стакана воды. Затем – магазин и первый чек на 419 рублей: курица, чай, смесь перцев, рис, лук, греча, подсолнечное масло, картошка, сахар и соль. Сначала Слава надеялся, что сможет позволить себе салатик на ужин, но, посмотрев на ценники, от растительности отказался.

КОЛБАСА ЗА 27 РУБЛЕЙ

Опытным путем и внимательным изучением скидок и акций в супермаркетах, меню сложилось следующее. На завтрак – два-три вареных или жареных яйца и бутерброды. На обед – суп (пока были щи, куриный и гороховый). На ужин – жареная курица с гарниром (был опыт с дешевой тушенкой, увы, неудачный). Сыр за сто рублей, кетчуп за 22, спагетти за двадцать, майонез за 16, чай – за десять…

– Вторая неделя заканчивается, – делился Слава с подписчиками. – Вначале был азарт, все было весело, круто. Сейчас наступила грусть-печаль. Второй день болит живот от колбасы, которую купил за 27 рублей. Теперь бутерброды – без колбасы, только с сыром.

Спустя три недели Слава чувствует себя хорошо, невзирая на голодФото: Скриншот с видео

Заботы о пропитании стали занимать куда больше времени: «подопытный» обходил несколько супермаркетов, чтобы выбрать там, где подешевле. И в офис, и в гости Вячеслав брал с собой контейнер, а если забывал, то мчался кушать домой или вообще оставался без обеда. Перед рабочими встречами коротать время приходилось не в кафе за чашечкой кофе, как прежде, а в машине.

– В принципе, питание у меня нормальное, – рассказывает Слава. – Но голод присутствует постоянно, потом, что приходится растягивать: не могу себе позволить вместо одной порции две.

САМЫЙ ТРУДНЫЙ ДЕНЬ

Только за эти три недели Слава пережил массу испытаний. В одну из первых ночей экспериментатор проснулся от голода и по привычке побрел к холодильнику. Открыл. Расстроился. А однажды работа занесла его на конференцию, где был фуршет. В зал даже не зашел: «боялся сорваться».

– Но один из самых сложных дней в моей жизни был, когда мы с подругой решили сходить в ресторан, – вздыхает блогер. – Ароматы, вкусная еда на тарелке у подруги. Заказал бы сразу себе стейк, закуску… А заказал бесплатную воду без газа из кулера. Иначе остался бы к концу месяца на одной воде.

В ресторане пришлось заказать бесплатную воду...Фото: Скриншот с видео

Сейчас Слава чувствует себя нормально. Из изначальных 103-105 кило потерял три-четыре: «на такой «макаронной» диете вряд ли получится сбросить много».

– Что будет после эксперимента? Так далеко даже не думал: в мыслях – отсчет дней до окончания. Слава богу, только в мыслях, а не во сне! – смеется Вячеслав. – Но первым делом закачу гастрономическую вечеринку.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Галина ИЛЬЕНКО, диетолог высшей категории:

– Подобный эксперимент может избавить от нескольких лишних килограммов. Но здоровья не прибавит: «подопытный» вынужден употреблять пищу не лучшего качества. И рацион превращается в сборник высококалорийных и одновременно низкокачественных продуктов.

Клетчатка, благодаря крупам и макаронам, присутствует. А вот необходимых пищевых волокон, минералов, пектина, которые содержатся в овощах и фруктах, нет. Только по овощам норма – 450-500 граммов ежедневно! Картофель не в счет.

Сомневаюсь, что на 3 500 можно составить достойный месячный рацион, где были бы жизненно важные продукты. Тем же, кто вынужден жить на прожиточный минимум (сейчас 11 007,6 рубля в Петербурге. – Прим. ред.), можно посоветовать лишь разумно составлять рацион. Ведь пить витамины и закаливаться на голодный желудок – польза весьма условная. Стоит отказаться от продуктов, насыщенных тугоплавкими жирами, – колбас, майонезов, кондитерских изделий. Это не то, что нужно организму.

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