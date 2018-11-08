Росавиация: При жесткой посадке Ан-2 в Архангельской области, предварительно, никто не пострадал

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-08T12:39:01+03:00

На борту было 12 пассажиров, среди них один ребенок

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В Архангельской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время вылета из васьково. Сейчас на место происшествия уже вылетели спасатели и словики, которые разбираются в причинах инцидента.

- На борту было 12 пассажиров два члена экипажа, - сообщил "КП-Петербург" источник в Росавиации. - Это гражданский самолет. Авиакомпания "2-й Архангельский объединённый авиаотряд". Регулярный пассажирский рейс. Самолет летел из Васьково в Мезень. Причины жесткой посадки выясняются. Мы связались с экипажем судна, они сообщили, что пострадавших и погибших нет.

ЧП произошло в 50 километрах от Архангельска. Среди пассажиров есть врач и, предварительно, ребенок. Сейчас к ним поднимают два вертолета МИ-8. Местные жители сообщают, что жксткая посадка произошла из-за обледенения.

- Свои люди в МЧС сообщили, что вынужденную посадку самолет совершил из-за обледеневшего фюзеляжа в лесном массиве, - поясняет депутат Ирина Чиркова. - На земле жертв и разрушений нет. Если информация о том, что в таком ЧП никто не пострадал, действительно подтвердится, то хвала экипажу.