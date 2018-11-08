2018-11-08T18:56:07+03:00
Политика

Милонов о возвращении «субботних объездов»: «Рассчитываю, что темные пятна на карте Петербурга будут ликвидированы»

В Интернете появились сообщения, что исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует лично выявлять проблемы благоустройства и коммунальной сферы
Степан СТЕПАНОВ
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Александр Беглов планирует выезжать в города и лично выявлять проблемы благоустройства и других сфер.Александр Беглов планирует выезжать в города и лично выявлять проблемы благоустройства и других сфер.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вот уже вторые сутки в Санкт-Петербурге ходят упорные слухи, что уже в ближайшее время врио губернатора Александр Беглов возобновит «субботние объезды». Как пишут авторы Telegram-канала Теория Элит, «мотивацией к такому возвращению, как полагают близкие к теме люди, могли послужить социальные исследования, которые проводятся командой Беглова. С их помощью анализируются ошибки и сильные стороны предыдущих губернаторов».

Появилась также информация, что пробный субботний объезд уже состоялся - на минувшей неделе. Но пока - непублично.

- Говорят, что в ближайшее время он начнет функционировать уже по всем стандартам, то есть с привлечением прессы, - отмечается в Telegram-канале Теория Элит.

Член комитета Госдумы по международным делам, который сам является коренным жителем Петербурга, позитивно оценил возможное возобновление «субботних объездов».

- Это хорошая вещь! Это традиция, которая позволяет видеть людям, что власть на месте. Я был в страшной печали, когда «объездов» не было, потому что приезжаешь на Проспект ветеранов и видишь там такие печальные картины, что понимаешь: власть сюда вообще не приезжала. Я сильно рассчитываю, что темные пятна на карте Петербурга будут ликвидированы.

Также парламентарий указал на то, что любому губернатору важно работать в том числе и «в поле», чтобы иметь объективное представление о происходящем в городе.

- «Субботние объезды» необходимы, в противном случае информацию глава города будет получать из сводок с применением Photoshop, - резюмировал Виталий Милонов.

Независимый аналитик Алексей Филиппов отметил, что возвращение «объездов» говорит о том, что Беглов настроен серьезно. Кроме того, мероприятия добавят ему политических очков.

- Петербург - город федерального значения, собственно, возвращение «объездов» - это доказательство того, что Беглов намерен решать те проблемы, которые достались ему от предшественника. Это не только добавит ему очков, но и повысит его узнаваемость в обществе.

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