В Петербурге закрасили граффити с Шевчуком

СЕГОДНЯ 20:01 2018-11-08T20:01:39+03:00

Инспекторы не имели права не выдать предписание, а коммунальщики взялись за кисти, опасаясь штрафа

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«Это все, что останется после меня», – поет лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. На трансформаторной будке на Литейном, уже ставшей достопримечательностью Петербурге, не осталось ничего. Одно из лучших граффити команды HoodGraff, за которое сражались последние два года, закрасили солнечным желтым.

Поклонники «ДДТ» в ярости. Ведь именно они с боем отстояли нарисованного Шевчука год назад.

– Муниципальщина и … (аналог «быть подлизой». – Прим. ред.) так и прет из чиновничья этого города, – написал в группе клуба фанатов ДДТ один из поклонников творчества Шевчука Руслан. – Вот где она, ограниченность сути! И печально то, что большинству из них … (все равно. – При. ред.).

Пропажу Шевчука со стены подстанции заметили сегодня, 8 ноября. Но, как выяснилось, закрасили граффити еще позавчера. Сделали это хозяева будки – энергоснабжающее ПАО «Ленэнерго».

Место Шевчука занял желтый квадрат. Фото: Сообщество «ДДТ клуб» в «ВКонтакте»

– За последние два год мы выходили на эту подстанцию семь-восемь раз: поступали жалобы на портал «Наш Петербург», – объяснила «Комсомолке» пресс-секретарь «Ленэнерго» Юлия Зарубина. – Но закрашивали ее с других боков, потому что хотели сохранить художественное изображение: в нем нет насилия, экстремизма, негатива. Дело дошло до Государственной административно-технической инспекции, которая завела на нас административное дело, вынесла предписание. Пришлось выполнить все требования, иначе нам бы грозил штраф в сто тысяч рублей. Защитить хотели бы, но нарушать закон мы не вольны.

По ряду законов Петербурга, даже самые художественные и масштабные уличные картины – от граффити на будке до расписанного брандмауэра – остаются вне закона.

– Требование к «Ленэнерго» распространялось на шестьдесят подстанций: акцента на Шевчука не было, – заверила пресс-секретарь ГАТИ Евгения Чистякова. – Такие у нас требования: все граффити незаконны.