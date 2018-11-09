2018-11-09T15:20:06+03:00
Общество

Сказочный сад на Невском и необычная иллюминация на Казанском соборе: Петербург начали украшать к Новому году

«Комсомолка» узнала, как преобразится Северная столица к праздникам [фото]
Екатерина СЕМЕНОВААлександра КОВАЛЬСКАЯ
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Совершенно новое оформление ждет Казанский собор к Новому 2019 году. Фото: предоставлено пресс-службой администрации ПетербургаСовершенно новое оформление ждет Казанский собор к Новому 2019 году. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

В конце октября в Северной столице уже появились первые новогодние елки. Правда, установили их около торговых центров. А теперь и весь город готовится облачиться в праздничный наряд.

- Мы начнем украшать улицы со следующей недели, - рассказал «Комсомолке» в Петербурге» заместитель начальника Городского центра размещения рекламы и праздничного оформления (ГЦРПО) Иван Топчанов. – В первую очередь займемся окраинами, чтобы реальное ощущение Нового года не появилось у петербуржцев слишком рано. Потому что нам каждый год приходят письма с возмущениями «Зачем так рано начинаете?».

Судя по дизайнерским макетам ГЦРПО, убранство Невского проспекта принципиально не изменится – при помощи иллюминации его снова превратят в «сказочный сад». Но все же для жителей и туристов подготовили несколько сюрпризов. Совершенно новое оформление ждет Казанский собор.

- Такого вы даже в Европе не увидите! – интригует глава комитета по печати Сергей Серезлеев. – Но раскрывать все карты пока не хочется.

Еще из новинок сезона – убранство мостов. Несколько лет назад украшали только самые большие переправы, такие, как Дворцовый или Большеохтинский мост. В прошлом году к ним присоединились Первый Инженерный, Первый Садовый, Нижний Лебяжий и Пантелеймоновский.

- В этом году планируем украсить еще мост Александра Невского, Сампсониевский, Биржевой, Семимостье. Две главные городские переправы, которые ведут к Петропавловской крепости – Иоановскую и Кронверскую, - говорит Иван Топчанов.

Но главное – праздничное убранство появится не только в центре – на Невском проспекте и неподалеку от него – но и в других районах.

- Мы начали рассматривать праздничное оформление как маршруты туристов, путешественников или даже жителей Петербурга, которые ведут от одной значимой точки к другой: к Дворцовой площади, Новой Голландии, Мариинскому театру, Семимостью. Получается, что это не просто прогуляться по Невскому проспекту, а охватить гораздо больше. Подарить больше праздника, в том числе тем людям, которые живут в этих районах. Мы постараемся объединить центр и окраины, - продолжает Иван Топчанов.

В Смольном обещают, что новогодними огнями Северная столица озарится уже 10 декабря. К этому дню обещают подключить большую часть иллюминации. Но окончательно город оформят к 20-му числу. Тогда же на Дворцовой площади появится главная городская елка, и она снова будет искусственной.

- Не рубить живое дерево - это желание горожан, - говорит Сергей Серезлеев. – В этом году мы снова проводили опрос. И 52 процента высказались за искусственную ель.

ЦИФРЫ ДНЯ

64 новогодних елки установят в Петербурге этой зимой. Это на семь больше, чем в прошлом году.

4000 елей в вазонах разместят на главных площадях и проспектах.

Московские ворота. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

Сампсониевский мост. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

Московская площадь. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

Салтыковский сквер. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

Ушаковская развязка. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

Первый садовый мост. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

Новогодний Невский проспект. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

Мост Ломоносова. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

Красногвардейский мост. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

Зеленый мост. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

Главная елка Петербурга по традиции будет установлена на Дворцовой площади. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

Большеохтинский мост. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

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