К 75-летию освобождения от блокады Ленинграда откроется Единый молодежный информационный центр

Память о самом героическом и страшном периоде в истории Петербурга всегда будет связывать всех его жителей. Эту важную истину вновь доказал круглый стол, организованный Президентской библиотекой. В нем участвовали представители власти, ветеранских организаций, молодежных объединений, ученых и экспертов. С откровенного разговора о важности сохранения исторической памяти начался новый масштабный проект к юбилею освобождения Ленинграда от оков фашистской блокады.

По словам исполняющего обязанности генерального директора Президентской библиотеки Валентина Сидорина, главная цель круглого стола – это совместный поиск ответа на вопрос, как правильно доносить информацию о блокаде в условиях современного общества.

– Мы видим, что сейчас тема блокады становится поводом для домыслов и фантазий, – отметил Валентин Сидорин. - Наша библиотека, как центр по сохранению и распространению информации о российской истории, работает над тем, чтобы документы о блокаде, которые имеются в архивах, в музеях, у блокадников и членов их семей стали максимально доступны. Потому что только на основе фактов мы можем воссоздать объективную картину прошлого. Мы должны рассказывать о блокаде не примерах людей, проявивших мужество и героизм.

Круглый стол – это лишь первое из комплекса мероприятий, которые Президентская библиотека запланировала к 75-ой годовщине полного освобождения от блокады. В рамках проекта будут собраны уникальные исторические материалы – документы, письма, дневники, фотографии, рисунки из личных архивов, электронные копии которых пополнят фонд библиотеки.

По мнению Ренаты Абудилой, возглавляющей Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, многие юные петербуржцы бережно хранят память о чудовищных испытаниях, которым подвергся их город и его жители.

– 27 января они читают не только стихи блокадных поэтов, но и воспоминания своих родственников, дошедших до нас в виде записок и дневников. Это всегда очень трогательно.

Выступление директора школы №207 Вячеслава Коровкина подтвердило оптимизм Абдулиной. Он рассказал о том, как учащиеся по собственной инициативе занимались оцифровкой уникального исторического артефакта – «Шотландского альбома». Авторами этой рукописной книги в 1942 году стали женщины Глазго. В ней они восхищаются мужеством жительниц Ленинграда. Электронная копия этого документа уже пополнила фонды Президентской библиотеки.

В этот день в коллекцию библиотеки вошли и другие не менее важные материалы: дневник юной жительницы осажденного города Тани Вассоевич, книга «Дневник ветерана. Непридуманная история войны», документальные фильмы «Блокадная кровь» и «Девочки». Гостям мероприятия были впервые представлены новые виртуальные туры по музеям блокады.

Подводя итоги, Валентин Сидорин выступил с инициативой создания Единого молодежного информационного центра, посвященного блокаде Ленинграда. Домом для новой организации может стать здание Дома журналистов.