Пожар в гипермаркете в Петербурге: из горящего здания спаслись восемьсот человек

Круглосуточный гипермаркет «Лента» загорелся сегодня, 10 ноября, около половины девятого утра в Петербурге. Вспыхнуло здание на обводном канале, у Балтийского вокзала.

В Петербурге возле Балтийского вокзала на Обводном канале загорелся супермаркет Лента .Видео: Александра Калашникова

Огонь охватил крышу и стал быстро распространяться. На место примчались спасатели. Всего за несколько минут пламя охватило около 4 800 квадратных метров кровли и торгового зала.

Горящий гипермаркет, вид сверху

– В ходе разведки мы выяснили, что происходит очаговое горение внутри торгового зала, – рассказал «Комсомолке» начальник пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу Андрей Литовка.

Пожар начался в торговом залеФото: СОЦСЕТИ

Из одноэтажного здания вывели всех сотрудников и покупателей, в сумме – около сотни человек. Еще примерно семьсот человек покинули здание сами, до приезда красных машин с мигалками.

Борьба с огнем продолжаетсяФото: СОЦСЕТИ

– О причинах пожара пока не сообщаем, – отметили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Погибших и пострадавших нет. При этом один сотрудник магазина повредил себе позвоночник при эвакуации, сейчас проверяем эту информацию.

Сейчас пожар локализовалиФото: СОЦСЕТИ

На борьбу с огнем бросили более полусотни пожарных и около полутора десятков спецмашин. В 08:40 ранг пожара повысили до второго, через пять минут – до третьего. Но, несмотря на все усилия спасателей, горящая крыша рухнула внутрь постройки. Площадь обрушения составила 3 200 «квадратов».

Всего за несколько минут пламя охватило около 4 800 квадратных метров кровлиФото: СОЦСЕТИ

Борьба с огнем продолжается. Сейчас пожар локализован, но продолжается очаговое горение на шестистах квадратных метрах. По одной из версий, причиной возгорания крыши могли стать неполадки в оборудовании или проблемы с проводкой.

Дым виден за много километровФото: СОЦСЕТИ

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы в районе «Ленты» растянулись по набережной Обводного канала и Митрофаньевскому шоссе примерно на два километра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/677181" frameborder="0"></iframe> Пожар в гипермакете в Петербурге.Из горящего здания спаслись около 700 человек, сгоревшая крыша рухнула внутрь

От магазина осталась гора обгоревших стройматериаловФото: Артем КИЛЬКИН