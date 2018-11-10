Во время пожара в гипермаркете в Петербурге сотрудник повредил позвоночник

Официально пострадавших в масштабном пожаре в петербургском гипермаркете «Лента» нет. Но только что выяснилось, что одному человеку медицинская помощь все же понадобилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/677183" frameborder="0"></iframe> Пожар в петербургском гипермаркете. Комментарий представителя МЧС.В экстренных службах назвали предварительную причину пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге

– Один человек повредил позвоночник во время эвакуации, – сообщил «Комсомолке» начальник пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу Андрей Литовка. – Это сотрудник гипермаркета. Сейчас проверяем эту информацию.

Из магазина спаслись восемьсот человекФото: Артем КИЛЬКИН

На Городской станции скорой медицинской помощи подтверждают, что увезли лишь одного человека. При этом на месте медики осмотрели несколько человек, которые жаловались на то, что надышались дыма. Госпитализация им не потребовалась.

Круглосуточный магазин у Балтийского вокзала вспыхнул сегодня, 10 ноября, в половине девятого утра. Здание на берегу Обводного канала стало гореть, начиная с торгового зала. Из магазина спаслись восемьсот человек, причем сотню вывели пожарные.

Дымом затянуло всю округуФото: Артем КИЛЬКИН

Пламя моментально добралось до крыши. В результате огонь охватил 4 800 квадратных метров кровли и помещений. Крыша рухнула внутрь, площадь обрушения – 3 200 «квадратов».

От магазина осталась гора обгоревших стройматериаловФото: Артем КИЛЬКИН

Пожар уже локализован, открытого горения нет. Но происходит тление в завалах на площади примерно двести квадратных метров.

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Пожар в гипермаркете Лента в Петербурге

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