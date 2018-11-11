«Андрей меня по-хорошему шокировал»: Аршавин объявил о завершении карьеры

Андрей Аршавин – все. 11 ноября футболист сыграл свой последний матч за алматинский «Кайрат», который, по словам Аршавина, стал последней командой в его карьере. На пресс-конференции после игры спортсмен отметил, что чувствует радость.

- Думаю, я полностью завершаю карьеру. Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург, - сказал он журналистам.

В составе сине-бело-голубых Аршавин провел 376 матчей, забил 80 мячей и отдал 145 результативных передач. Полузащитник помог петербуржцам трижды выиграть чемпионат России, а также Кубок Премьер-лиги, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА. «Комсомолка» вспоминает главные победы и поражения одного из лучших игроков в истории российского футбола.

В большом футбол с детскими манерами

18 лет, 3 месяца и 8 дней. Столько прошло времени с дебюта Андрея Аршавина в большом футболе до матча, который подвел черту в его профессиональной карьере. Символично, что в этих событиях есть сходство. И в субботнем матче «Кайрата» с карагандинским «Шахтером», и 2 августа 2000 года во встрече Кубка Интертото «Бредфорд» - «Зенит» он выходил на замену. И оба раза, кстати, результативными действиями не отметился.

Футболист намерен вернуться в Петербург.Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Многие ли 18 лет назад видели в юном полузащитнике будущую звезду, которая встанет в ряд лучших игроков в истории отечественного футбола? Таких оптимистов не было. На что указывало и отсутствие Аршавина в юношеских сборных России. С одной стороны Андрей с юных лет считался звездной чемпионата города, выделяясь виртуозной техникой и умением обвести половину команды соперника, создать гол из ничего. При этом тренеров смущали скромные физические и антропометрические данные Аршавина. Он и сам говорил: «Я бы и шанса не получил в «Зените», имей он тогда возможность покупать игроков калибра Халка». Но молодому технарю повезло со временем. В год его дебюта «Зенит» возглавлял выдающийся питерский тренер Юрий Андреевич Морозов, футбольное кредо которого заключалось в развитии молодых футболистов. Морозов умел совмещать доверие молодежи с результатом, хотя путь Аршавина в основной состав вовсе не оказался легким и быстрым.

- Аршавин с первой же тренировки обратил на себя внимание высокой скоростью и техникой, - вспоминает бывший тренер «Зенита» Николай Воробьев, заставший дебют Андрея на высшем уровне. - Но попав в основной состав «Зенита», Андрей продолжал играть в детский футбол - не двигался без мяча, не умел совмещать удовольствие от дриблинга с пользой для команды. В чемпионате города этого хватало, но в высшей Лиге так играть недопустимо. Юрию Морозову пришлось потратить много месяцев для адаптации Аршавина к профессиональному футболу. В 2001-м вместе они выиграют бронзовые медали чемпионата, первые для «Зенита» в новейшей истории.

Нахальный карьерист

В том сезоне уже вся Россия заговорит о появлении в Петербурге звездочки. А через год в судьбе Аршавина мог случиться первый значимый поворот — переход на сторону «врага», в «Спартак», уже и тогда бывший самым принципиальным соперником для «Зенита». Как это вязалось с патриотизмом, о котором говорил сам Андрей, его желанием добиться результатом с командой из родного города? В озвучивании этих желаний есть лукавство, так считает, например, бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов: «Андрей всегда был карьеристом. Это касалось и его спортивных амбиций, и запросов по зарплате, например, - говорит Черкасов. «Спартак» тогда был обьективно выше «Зенита» и согласись мы Аршавина продать, он бы туда ушел».

В этом году Аршавину исполнилось 37 лет.Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Переговоры велись. И уже тогда проявился аршавинский характер. Прямой, дерзкий, порой бескопромиссный. Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака» считает, что помешала Аршавину стать спартаковцем его принципиальная позиция: «О финансовых условиях контракта мы даже всерьез поговорить не успели, - вспоминает Червиченко. Вопрос денег точно не был поводом для разногласий. Камнем преткновения стал спор Аршавина с главным тренером «Спартака» Олегом Романцевым. Сначала мы беседовали втроем, потом игрок и тренер общались с глазу на глаз. Андрей пытался ставить условия Романцеву, говорил, что будет играть только в нападении. Олега Ивановича такая тональность со стороны футболиста удивляла, тренер говорил, что Андрей будет играть там, куда его поставят».

Он мог играть в любой команде мира

Развязка той истории наглядно показывает мудрость поговорки «Что ни делается - к лучшему». Вскоре «Зенит» возгласил первый в истории клуба иностранный тренер, Властимил Петржела, который стал поворотной фигурой в карьере Аршавина. Именно чех первым нашел для Андрея на поле позицию, которая до конца карьеры стала для него родной:

- Андрей меня по хорошему шокировал, - это уже воспоминания Петржелы об Аршавине. - Я до этого не видел, чтобы футболист обьединял в себе столько сильных качеств — тонкий ум, технику, скорость и дриблинг. Уже тогда для меня было очевидно, что Андрею по силам заиграть в любом топовом европейском клубе. А найти оптимальную позицию для него оказалось не так и сложно. До меня Аршавин играл на фланге и центре полузащиты. Но там он играть не хотел, Андрюха сам сказал мне, что это место для Быстрова. Да я и сам видел, что там нужны более функциональные футболисты. К тому же для центра полузащиты Андрею не хватало оборонительных навыков. Поэтому специально для него я придумал схему: 4-4-1-1. Саша Кержаков играл впереди - Андрей под ним. И на этом пространстве он мог всегда что-то придумывать.

В роли ростовщика Слаенова

Чех стал и первым тренером, который всегда гонор игрока обращал на пользу команде. Рассказывает главный редактор «Спорт день за Днем» Иван Жидков, работавший тогда в «Зените» переводчиком Петржелы:

- Андрей постоянно задавал вопросы, ни на что не кивал "по умолчанию", - говорит Жидков. Всегда выполнял роль "комсорга". Иногда это шло во благо, иногда его действия казались "хайпом" и Андрей издали напоминал ростовщика Слаенова. Но в целом он все делал согласно своей природе, был искренен и в хороших словах-делах и в плохих.

Показательно, что уже в молодые годы Аршавин отличался редкой для действующего футболиста откровенностью в интервью. В которых позволял себе категорично рассуждать о глобальных вопросах из жизни клуба, критиковать партнеров и руководство.

- Властимил Петржела очень ценил то, что Андрей говорит, - продолжает Жидков. - Иногда даже корректировал что-то в своей работе. Иногда принимал другие решения. Но он любил в нем игрока и искренность, поэтому прощал многое. Он понимал, что Аршавин может из ничьи сделать победу. При этом Петржела был осторожен в отношении контактов Андрея вне футбола — Власитмила раздражало его окружение, некоторые вип-болельщики. Тренер не мог пожаловаться или поругаться с Андреем, поэтому сражался с ними. Замечу, что эти люди, часто летавшие с командой, действительно не помогали Зениту, скорее наоборот».

Война с родным клубом

Следующим поворотным этапом для игрока стал приход в «Зенит» Дика Адвоката, с которым они вместе выиграют трофеи, до которых «Зенит» больше не дотягивался. Кроме чемпионата России «Зенит» выиграл тогда Кубок и Суперкубок УЕФА, в то же время случилось и знаковое событие в истории сборной России — бронза чемпионата Европы 2008 года, на котором Аршавин вошел в символическую сборную лучших игроков и был признан звездной уже в глазах европейских селекционеров. Но как бы все сложилось, не получи весной 2007 года травму Алехандро Домингес. Тот сезон для «Зенита» начался натужно — команда теряла очки, игра Аршавина тоже не радовала Дика Адвоката. А тут еще и дисциплинарное нарушение, за которое Андрей с Александром Анюковым и Игорем Денисовым был сослан в дубль. Диак Адвокат так высказался о том времени: «Аршавину повезло, что именно на том этапе травму получил Домингес. Не случись этого — Андрей сел бы на скамейку.

А бескомпромиссный характер понадобился Аршавину вскоре. После успеха со сборной на Евро, Андрей однозначно сформулировал свою карьерную цель: «иностранный чемпионат». «Зенит», с которым он выиграл все возможное, уже переставал для амбициозного футболиста быть интересен. Но в планы клуба быстрое расставание со своей главной звездой не входило, итогом чего стала холодная война. Во время которой Аршавин заявлял на всю страну, что если его не продадут, он останется в «Зените» лишь номинально. Тем же летом вдребезги разбилась главная мечта игрока. Андрей часто говорил, что мечтает играть в «Барселоне», которая и прислала тогда предложение о покупке Аршавина. Но 15 миллионов Евро, в которые «Барса» оценила зенитовца, стала не поводом для переговоров, а основанием для язвительной шутки. В форме которой в питерском клубе прокомментировали столь скромное предложение каталонцев.

От феерии на «Энфилде» в герои скандальной хроники

Через полгода Аршавин все-таки уедет. Лондонский «Арсенал» выплатит «Зениту» около 20 миллионов долларов и знаковая для Питера фигура начнет сводить с ума болельщиков уже в столице Англии. Эпический матч на «Энфилде», где Аршавин забьет четыре мяча великому «Ливерпулю», лишь часть успеха, который ждал игрока в Англии. Например, в клубном магазине часто самыми продаваемыми были футболки с его фамилией. А когда Андрей посетил матч теннисного турнира Большого шлема, самая длинная очередь за автографами выстроится именно к нему. При том, что на трибуне сидели и другие звезды «Арсенала».

К сожалению, звездного запала хватило только на первые полтора года. Почему Андрей так и не закрепился в статусе звезды европейского футбола и все чаще оставался на скамейке запасных, - версий на то несколько и вообще это тема скорее для отдельной статьи. Но печальная тенденция уже набрала ход - с тех пор карьера футболиста шла только по наклонной. Об успехах на зеленом газоне сообщалось все реже. Зато все чаще сообщалось о его нефутбольных делах. Скандальное видео из ночного клуба, развод с матерью его троих детей Юлией Барановской, даже эпические «ваши ожидания — ваши проблемы», сказанные Андреем в приватном беседе болельщику-депутату, случились уже на бесславном этапе футболиста.

Тот инцидент случился после вылета с чемпионата Европы 2012 года. Андрею был только 31. Но за сборную он в официальных матчах уже не играл. И дело не только в том, что к тому моменту превратился в запасного «Арсенала». Как рассказывал один из руководителей РФС, Фабио Капелло (главный тренер сборной России с 2012 по 2015 год), увидев реакцию болельщиков на появление Аршавина (свист и гневные скандирования) поспешил оградить сборную от обьекта для негатива. История со скандальным диалогом с депутатом сильно раздувалась. Но искренние слова Аршавина оказались сказаны не вовремя.

Нереализованные мечты

С тех пор у Андрея были пару лет в статусе погасшей звезды «Зените», короткое выступление за «Кубань» и почти три года в Казахстане. Феерические трюки Аршавина в «Кайрате» десятки раз дарили повод задумываться и спорить - а не рано ли его списали из России?

Андрей все эти годы оставался верен своей искренности. И даже не пытался называть черное белым. Рассуждая о своей скромной роли в «Зените», он говорил, что конкуренты сильнее. На публичные разоблачения бывшей супруги, в частности о том, что несколько лет не общается детьми, в узком кругу реагировал самокрититично - «Да, я негодяй».

Столь же противоречивым выглядит итог его почти 20-летней карьеры. С одной стороны Аршавин стал первым зенитовцем, который к большому таланту прибавил столь же весомые титулы и на годы стал символом российского футбола. При этом так и не реализовал свою мечту — сыграть за «Барселону» и на чемпионате мира. Десять лет назад казалось, что переход в «Арсенал» только начало восхождения, а не всплеск перед быстрым закатом. Строгой оценки своей карьеры со стороны Аршавина теперь ждут с тем же трепетом, который последние 18 лет вызывали его виртуозные проходы к воротам.