Ксения Собчак объяснила причину ненависти к Ольге Бузовой

СЕГОДНЯ 00:02 2018-11-09T00:42:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Ксения Собчак и Ольга Бузова - одни из самых известных петербурженок. Будучи блондинками, в начале 2000-х обе оказались на "Доме-2", но в разных статусах. Собчак была ведущей телепроекта, а Бузова одной из "15 клевых ребят".

Прошли годы, и обе "поднялись". Одна ушла в серьезные проекты, даже в президенты страны баллотировалась, другая стала ведущей "Дома-2" и "королевой "Инстаграма". А еще дизайнером, писателем, бизнес-вумен и, наконец, певицей.

На днях Ксению Собчак пригласил в гости на свой You-Tube канал Василий Вакуленко, он же Баста. Рэпер в своем Интернет-шоу становится посредником между зрителями и звездой и озвучивает гостю самые интересные вопросы, которые присылают подписчики.

Для Собчак пришло больше 4 тысяч вопросов: и про политику, и про карьеру, и про личную жизнь, и... про Бузову. Народ интересует феномен Бузовой, а Басту - почему ее все так ненавидят.

- Я не думаю,что ее ненавидят. Я думаю, что это продолжение эффекта "Дома-2". Это очень объяснимый психологический эффект. Люди любят смотреть на кого-то глупее, чем они, или кого-то, кого они считают глупее, чем они. Потому что тогда у них поднимается самооценка. Они смотрят и говорят: "Ой, какая дурочка!", и продолжают смотреть. У них есть ощущение: "Идиотка, я бы умнее сказал", - говорит ответила Собчак.

К слову, на церемонии вручения 15-й премии "Муз ТВ" Ксения Собчак и Ольга Бузова выступили с совместным номером. Третьим в их компании стал Филипп Киркоров.