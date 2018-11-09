Бордо - "Зенит". 8 ноября 2018 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 08:49 2018-11-09T08:52:25+03:00

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О тактическом выборе «Зенита» многое сказал стартовый состав. Сергей Семак выпустил всех имеющихся в наличии защитников – их на поле собралось пятеро. Нету, Маммана и вернувшийся в старт Мевля образовали центр, а Набиуллин и Анюков заняли левый и правый фланги соответственно.

Первый тайм

В атаке Семак остался верен тактике с «большим» нападающим. В отсутствие Дзюбы пару Дриусси состави Антон Заболотный. Он и создал в первом тайме два момента, которые у «Зенита» были похожими на опасные. Кстати, выбил мяч из под ноги Заболотного сербский защитник Вукашин Йованович,который был куплен «Бордо» у «Зенита», за основной состав которого так и не сыграл. Казалось, что вынужденные перестановки в составе потребовали для зенитовцев времени для налаживания связей – большинство атак останавливались вдалеке от штрафной «Бордо». А четкий выход из обороны получался только лишь, если у Паредеса появлялась редкая возможность отдать длинную передачу вперед.

У хозяев слаженно работал прессинг, которым они впятером, а порой и вшестером накрывали зенитовцев около их штрафной. При потерях мяча тройной центр обороны помогал только до поры, а вот с середины тайма гол в ворота Андрея Лунева стал назревать. Сначала Нету скинул мяч на ногу Камоно, удар которого должен был стать голевым, но «Зенит» выручила штанга. Через секунду Камоно промахнулся с добивания в пустой угол. А через минуту рискованный подкат Маммана оказался фолом и судья моментально назначил «пенальти». Кроме пропущенного мяча с которого пассив «Зенита» пополнился и желтой карточкой Луневу за споры.

Концовка тайма прошла в обоюдных атаках, но ближе в забитому мячу оказался «Зенит» - Заболотный после навеса с правого фланга бил почти в упор, но вратарь Бенуа Костиль отбил мяч на угловой.

Второй тайм

На 6-й минуте «Зенит» чуть не получил второй мяч. Причем из позиции, которую даже опасной не назовешь. Но крученый удар Калу оказался столь коварным, что Лунев, казалось, провожает его глазами в ворота. От гола спасли десятки сантиметров.

У «Зенита» стал хорошо держаться мяч, но эта перепасовка шла в основном далеко от ворот «Бордо». Главный тренер «Зенит» отреагировал на это рисковым ходом – вместо Анюкова вышел Роберт Мак – получалось, что нападающий вышел не только с целью усиления атаки, но и присматривать за опустевшим правым флангом защиты. А следующий ход Семака стал решающим в игре. Вышедший на замену Кузяев разыгрыл проскочил в штрафную, набросил на Заболотного и тот с лета вогнал мяч с ближний угол. Результативная замена Семака – российский гол «Зенита»!

Несколько минут после этого команды держали мяч осторожно, предпочитая надежные передачи назад вместо рискованных через центр. А вот в последние 15 минут началось зрелище, о котором болельщики мечтают – без длительных розыгрышей в середине поля, с быстрыми проникающими передачами вперед, с мгновенно сменяющимися атаками. У «Зенита» самыми заметными в атаке были Кузяев и Шатов, которые вышли на замену – вот ведь как поменял Семак игру заменами!

В концовке страсти накалились. Нету, имеющий желтую карточку сцепился в штрафной с Де Тревилем, но после короткого внушения судьи игроки успокоились. К основному времени матча арбитр добавил 5 минут, которые прошли на половине поля «Зенита». И опять Паредес! Удаленный в матче с «Ахматом» полузащитник снова в ситуации, когда можно было сыграть аккуратней, нарушил правила – опаснейший штрафной! Но его розыгрыш завершился ударом в руки Лунева. Последние две минуты прошли в атаках «Бордо», но здесь то и пригодились «Зениту» три центральных защитника – все навесы и попытки проскочить к воротам через центр заканчивались у линии штрафной. «Зенит» выстоял, «отцепил» «Бордо» от борьбы за первое место, на котором сам же и остался.

Бордо" - "Зенит" – 1:1 (1:0)

Бордо»:Костиль, Йованович, Сабали, Пундж, Пабло, Плашил (Де Тревиль, 84), Лерагер, Санкаре, Камано (Карамо, 67), Оджим, Корнелиус (Бриан, 46)

«Зенит»:Лунёв,Набиуллин, Мевля, Нету, Маммана, Анюков (Мак, 60), Ерохин (Кузяев, 65), Паредес, Маркизио, Дриусси (Шатов, 78), Заболотный

Голы: Камано, 35 (с пен.); Заболотный, 72

Предупреждения: Анюков, 23; Набиуллин,31;Лунев, 35; Йованович,41, Нету, 59, Камано,64

8 ноября. Бордо. Стадион «Матмут Атлантик. 40 800 зрителей.

Главный судья: Харальд Лехнер (Австрия)