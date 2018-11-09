МЧС: Во время пожара на шиномонтаже под Петербургом погибли четыре человека

Крупный пожар на шиномонтаже в Мурино в районе Девяткино под Санкт-Петербургом закончился трагедией. Ликвидировав возгорание, спасатели обнаружили четырех погибших. Это официальная информация ГУ МЧС по Ленинградской области. Также известно о двух пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/677013" frameborder="0"></iframe> В Мурино горит автосервис: Очевидцы сняли видео.

- Сейчас на месте ЧП ведется разбор, - сообщили «Комсомольской правде» в региональном отделении МЧС. - Личности погибших устанавливаются. Внутри здания находились баллоны с газом. Существовала угроза взрыва.

Автосервис выгорел полностью, пожар тушили больше часа.Фото: Артем КИЛЬКИН

Потушить трехметровое пламя удалось через час. Здание сильно выгорело, перекрытия обрушились.

Площадь пожара на СТО под Петербургом достигла 400 кв.м.Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, пожар в сервисе шиномонтажа на Вокзальной улице в Девяткино вспыхнул в пристройке к частному дому в 8.23 утра 9 ноября. Спасатели не могли подступиться к зданию, так как внутри что-то взрывалось и хлопало. В 9.11 пожар был локализован, в 9.21 было ликвидировано открытое горение.