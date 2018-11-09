Дружба и братство дороже богатства

На этот раз решили поговорить об этнической молодежи. А точнее - об использовании ее потенциала для укрепления мира и согласия в регионе.

- Молодежь сегодня в зоне риска, - подчеркнул вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов. - И последние события это подтверждают. Наша ответственность - сохранить межконфессиональное и этническое разнообразие, идентичность и полифонию культур.

В разговоре на эту достаточно острую и резонансную тему приняли участие руководители национально-культурных объединений, организаций коренных малочисленных народов, представители духовенства и ученые.

Дискуссия получилась как никогда живой. Не допустить экстремизма и радикализма у молодежи - вот основной мотив встречи.

- Здесь нет своих и чужих. Мы самой жизнью обречены на сотрудничество, - отметил замначальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Мучкин. - Наша задача - решать конфликты при помощи слов, а не оружия.

После состоялось награждение. Дипломы получили восемнадцать общественников «За большой личный вклад в укрепление народного единства в Ленинградской области». Среди награжденных - учитель химии и биологии Пашозерской школы Тихвинского района Лидия Калинина. Она руководит школьным природно- этнографическим музеем, занимается историей и культурой вепсского народа, возрождением и сохранением национальных, этнических и языковых традиций края.

Особый знак отличия «За вклад в развитие Ленинградской области» вручили председателю общественной организации татар Тосненского района «Изге юл» («Добрый путь)» Иняятулле Ганиевичу Кутуеву. Он создал первый в регионе национально-культурный центр татар и башкир. Его стараниями впервые в Ленобласти открылась библиотека татарской литературы, появилась «Тосненская джалилиана» - школьный поэтический конкурс по произведениям Мусы Джалиля. Уже более двадцати лет проводится тосненский Сабантуй в поселке Шапки.