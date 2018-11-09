В Петербурге могут отсрочить мусорную реформу

Все три города-субъекта России молят об отсрочке: Москва, Севастополь и Петербург просят разрешить им не переходить на новую мусорную систему с 1 января 2019-го, вместе со всей страной. Этот срок предлагают перенести на три года.

МЕСТ НЕТ

Группа депутатов Госдумы, в том числе представители Петербурга Игорь Дивинский и Сергей Боярский, внести поправку в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 7 ноября. Вчера, 8 ноября, инициативу одобрил профильный Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Впереди – чтения.

– До 1 января 2022 года Москва, Санкт-Петербург и Севастополь вправе не применять положения о сборе, накоплении, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов, – гласит проект. – Деятельность будет осуществляться по плану мероприятий, утвержденному высшим исполнительным органом субъекта по согласованию с Правительством РФ, а плата за коммунальную услугу – взиматься в составе платы за содержание жилого помещения.

Словом, все останется, как прежде. Разве что города будут в течение трех лет активно готовиться к переходу на новые мусорные порядки.

– В городах федерального значения сложилась сложная ситуация, – объясняют авторы законопроекта. – Захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено. Объекты захоронения, расположенные в соседних субъектах, зачастую переполнены и подлежат закрытию. А создание новых затруднено из-за высокой плотности населения. Единственный выход – создание современных высокотехнологичных объектов. Но на это нужно время.

По прикидкам депутатов, трех лет будет как раз достаточно, чтобы проделать весь путь от оформления земельных участков до ввода новых объектов.

НОЛЬ В СУХОМ ОСТАТКЕ

В год Петербург образует 1,7 миллиона тонн твердых коммунальных отходов. Петербургский региональный оператор – Завод по механизированной переработке бытовых отходов, или ГУП «МПБО-2». Он должен заключить договоры со всеми управляющими компаниями и ТСЖ (срок – десять лет), чтобы мусор и оплата поступали к нему напрямую.

В планах Смольного – модернизировать существующие площадки завода и увеличить мощности за счет постройки новых, а также внедрить технологии вторичного использования всех переработанных отходов.

– К 2020 году мы должны перерабатывать 38 процентов образуемых в городе твердых коммунальных отходов, к 2025 году – 69 процентов, к 2030 – сто процентов, – отмечает зампред Комитета по благоустройству Кирилл Пащенко.

При этом в Петербурге и Москве ситуацию усложняют огромное количество жилых домов и управляющих компаний. С каждым нужно не только заключить договор, но и провести разъяснительную работу.

– Если раньше мусор прятался в квитанции из расчет на квадратный метр, то теперь рассчитывать плату будут по числу проживающих, – подчеркивает Сергей Боярский. – В Петербурге мы уже столкнулись с тем, что управляющие компании не всегда знают, сколько человек живет в доме. Значит, нужна дополнительная работа с паспортными службами. И срок удлиняется.

Но в целом Петербург почти готов: оператор выбран, территориальная схема утверждена, мусорные потоки после закрытия полигона «Новоселки» давно перераспределили.

– Никто не говорит, что отсрочка – именно на три года, – добавляет Сергей Боярский. – Но это хорошая для нас страховка, возможность настроить систему так, чтобы переход был абсолютно безболезненным для рядового потребителя.