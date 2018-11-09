Внешность обманчива: как незаконные скважины становятся «святыми источниками»

В экспедициях проекта «Родники Ленобласти» блогерам и журналистам частенько попадались источники с массивными крестами и даже небольшими часовенками.

—Дед мой пил, потом отец, а теперь — уже я беру отсюда воду и ничего, — горделиво рассказывали местные.

Только вот дьявол кроется в деталях, или в лабораторном анализе. Состав воды за долгие годы мог измениться. Превышение, к примеру, нитратов или тяжелых металлов на вкус не распознать, а на здоровье отразится...

Григорий Воронюк в радиостудии «Комсомолки».Фото: Олег ЗОЛОТО

Как не напиться из «козьего копытца» и почему о мёртвой и живой воде можно забыть — рассказали в эфире радио «Комсомольская правда» главный гидрогеолог «Северо-Западного производственного геологического объединения» (холдинг «Росгеология») Григорий Воронюк и советник директора компании Ирина Чернявская.

«Северо-Западное ПГО» влилось в состав команды проекта «Родники Ленобласти» еще в первом сезоне. В этом году гидрогеологи не только съездили с нами в одну из экспедиций, но и сделали анализы всех ста проб воды, что удалось взять за три недели.

Ирина Чернявская и ее коллеги на выезде проекта «Родники Ленобласти».

ВОТКНУЛ ТРУБУ — УМА НЕ НАДО

Издавна люди берут воду из источников, считая ее кристально чистой и чуть ли не лечебной. Но те трубы и колодцы, что мы привыкли называть «родниками», не всегда вообще являются таковыми. Порой за родники принимают… трубы бесхозных скважин. Многие из них обустроили, поставили скамейки, кое-какие даже освятили... Хотя такая вода может быть даже опасна:

—Трубы имеют свойство ржаветь, это приводит к перетоку загрязненных грунтовых вод, что в свою очередь загрязняет питьевые подземные воды. А если скважина была пробурена на большие глубины, то соленая подземная вода может вытекать на поверхность — и способна убить рыб в водоемах поблизости, — уверен Григорий Воронюк.

—Так, в Батецком районе Новгородской области из-за бесхозной скважины сельскохозяйственные поля превратились в болота. И, судя по специфическому запаху, земля там нескоро станет «живой», рассказала Ирина Чернявская.

Бездействие в этом вопросе может обернуться экологической катастрофой, ведь в Ленобласти насчитывают около сотни заброшенных скважин.

—Несколько лет назад государство обратило внимание на проблему, и появилась первая программа по ликвидации 56 бесхозных скважин в Северо-Западном федеральном округе. Контракт мы практически завершили, уже планируется следующий, — обнадежил Григорий Воронюк.

Далеко не все родники в Ленобласти имеют «природное» происхождение. Фото: Александр Козьмин.

КАК СПАСТИ ВОДУ

Даже если родник около вашей дачи природный, это не значит, что вода в нем чистая.

—Вот в Ропше. Внизу родник, а сверху — садовые участки. Канализация, удобрения... Разумеется, все это рано или поздно окажется в воде. — объяснил Григорий. —Где-то видим превышение уровня нитратов. А выше по потоку ферма, на которой нарушаются условия хранения навоза. Рядом с источником завод, дачи или дорога? Стоит насторожиться.

—На родник влияет даже то, что происходит с землёй в двух километрах от него. Вода, как любой живой организм, требует постоянной заботы и внимания, поделилась Ирина.

Для начала необходимо обследовать близлежащие территории, с которых к роднику поступает вода.

—Если есть потенциальная опасность, нужно раз в год делать химический анализ и четыре — бактериологический, — подчеркнул главный гидрогеолог.

Проводить его можно только в сертифицированной лаборатории, которая имеет государственной аккредитацию – это, прежде всего, лаборатории Росприроднадзора. Лаборатория «Северо-Западного производственного геологического объединения» (холдинг «Росгеология») тоже вновь прошла аккредитацию в этом году.

Прежде чем набирать воду из родника в окрестностях дачи – стоит проверить ее качество и чистоту. Фото: Светлана Краснякова.

Уберечь себя и близких от коктейля из копытца поможет не только регулярный анализ, но и просто трепетное отношение к природе.

—Нужно следить за территорией вокруг родника. Не мыть рядом машины, даже не парковаться, а также не сбрасывать сточные воды и не использовать ядохимикаты. — объясняет Григорий Воронюк.

—Люди часто связывают воду с чем-то божественным. Это, и вправду, божий дар, и источник жизни, поэтому относиться к нему нужно бережно, — добавляет Ирина Чернявская.

КСТАТИ

Наверняка ещё от бабушек и дедушек вы слышали рассказы о живой и мертвой воде. Вынуждены разочаровать: в геологическом словаре таких понятий нет.

—Терминология пришла из сказок. Теперь эти понятия путают с обычной и лечебной минеральной водой. Последнюю все-таки лучше покупать. Ведь ее можно перепутать с солоноватой родниковой водой. Да и пить можно только жидкость с определенным процентом минерализации, причём проконсультировавшись с врачом, — заключил Григорий.

ВАЖНО!

Если вы обнаружили на месте истока родника вертикальную трубу, фиксируйте ее на карте проекта «Родники Ленобласти», и мы обязательно обратим внимание гидрогеологов на такой сомнительный источник. Это поможет в дальнейшем оценить состояние бесхозной скважины и при необходимости ее ликвидировать.

Послушать запись эфира целиком можно здесь.