2018-11-12T13:47:45+03:00
Общество

Конкурс красоты «Петербургские красавицы - 2018»: Выбираем лучшую девушку Санкт-Петербурга

Главная победительница шоу получит официальный титул «Посол Красоты» и будет представлять Санкт-Петербург на благотворительных, деловых и общественных мероприятиях
Степан СТЕПАНОВ
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Впервые конкурс «Петербургская Красавица» состоялся в 2017 году. Фото: vk.com/spbkrasavitsaВпервые конкурс «Петербургская Красавица» состоялся в 2017 году. Фото: vk.com/spbkrasavitsa
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Восемнадцать обворожительных девушек выйдут на сцену Дворца «Олимпия» в Петербурге 30 ноября, чтобы побороться за корону и титул самой красивой петербурженки. Городской конкурс «Петербургские Красавицы 2018», который также поддерживает правительство Северной столицы, состоится в этом году во второй раз. И это будет совершенно удивительное шоу!

Девушки в возрасте от 18 до 23 лет и от 24 до 32 лет будут соревноваться между собой не только в красоте, но и интеллекте и талантах.

- Участницы младшей возрастной категории участвуют в региональном отборе для национального конкурса «Мисс Россия 2019», - отмечают организаторы. - А главная победительница конкурса «Петербургские Красавицы 2018» получит официальный титул «Посол Красоты» и будет представлять Санкт-Петербург на благотворительных, деловых и общественных мероприятиях, став новым лицом Петербурга.

«Комсомольская правда» в Петербурге» также выберет свою победительницу. А точнее - наши читатели. До 30 ноября на нашем сайте будет проходить голосование, выиграет которая та девушка, которая наберет больше всего «лайков». От Издательского дома «Комсомольская правда» наша красавица во время финала конкурса в «Олимпии» получит специальный приз в отдельной номинации.

Важно: с конкурсанток, у которых будут накрутки в голосовании, утром 30 ноября будут сняты баллы.

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