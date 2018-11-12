2018-11-12T15:43:32+03:00
Досуг

Россия готовится к VIII Международному форуму «Арктика: настоящее и будущее»

5-7 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге состоится VIII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»
Степан СТЕПАНОВ
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VIII Международный форум «Арктика: Настоящее и будущее» пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ».VIII Международный форум «Арктика: Настоящее и будущее» пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ».
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Форум пройдет при поддержке Государственной комиссии по развитию Арктики. Организатором выступает Ассоциация полярников.

Форум зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, которая способствует решению актуальных вопросов развития Арктики через диалог с гражданским обществом. О своем участии в работе форума заявили более 2000 человек – представители 40 российских регионов и 20 зарубежных стран. В 2018 году свои предложения на Форуме представят более 350 спикеров.

Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» способствует достижению основных национальных интересов России в Арктике путем развития взаимодействия гражданского общества как в формате общественного диалога с органами власти, так и в формате общественной дипломатии с участниками международного неправительственного взаимодействия.

Обширная дискуссия на площадке будет протекать в 8 параллельных потоках дискуссий в рамках различных рабочих форматов – пленарных заседаний, рабочих сессий, круглых столов.

Традиционно, тематика дискуссионных направлений Форума охватывает все направления и актуальные аспекты развития Российской Арктики. Программная концепция Форума в 2018 году предполагает рассмотрение этой широкой тематики через призму актуальных акцентов.

- Развитие наставничества и воспитание молодого поколения как связи между накопленным опытом и перспективами завтрашнего дня;

- Развитие волонтерства и добровольчества как движущей силы гражданского общества;

- Развитие международного неправительственного взаимодействия как эффективной среды для общественной дипломатии;

- Цифровая трансформация.

Формат мероприятия предусматривает организацию экспозиции в поддержку повестки участников дискуссии. Это проекты и технологии для социально-экономического и технологического развития современной Арктики и экспонаты самобытной культуры народов российского Заполярья. Свои проекты представляют крупнейшие российские компании, работающие в Арктике, и российские регионы.

По окончании Форума будут подведены ежегодные итоги арктической повестки, и в марте будущего года будет выпущена Общественная резолюция за 2018 год.

VIII Международный форум «Арктика: Настоящее и будущее» пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ» по адресу: Петербургское ш., 64, корп. 1.

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