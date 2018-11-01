Пить или не пить витамины: Советы диетолога и специалиста по правильному питанию

Это волшебное слово "витамины". Панацея от всех болезней или пустая трата денег? Могут ли фрукты и овощи заменить химические пилюли и наоборот? О том, зачем нам нужны дополнительные витамины и минералы, и как их выбрать, рассказывает диетолог, специалист по правильному питанию и косметологии Юлия Диброва.

ЕДИМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Что такое пищевые добавки? Зачем они нужны человеку? И нужны ли они вообще или это просто рекламный трюк?

Елизавета, Коломяжский проспект

Мы едим для того, чтобы жить. Для полноценной и здоровой жизни человек должен ежедневно получать необходимое количество жиров, белков и углеводов, витаминов, микро- и макроэлементов, которые являются источником энергии, и благодаря которым организм способен строить новые клетки.

Если полезных веществ мало, организм страдает. Их недостоток как раз и восполняют различными добавками. БАДы – это концентраты натуральных природных веществ, выделенные из сырья животного, минерального или растительного происхождения, либо же полученные химическим синтезом веществ, идентичных природным аналогам. Это и витамины, и минералы, и различные аминокислоты, и незаменимые жирные кислоты, и пробиотики.

Но не забывайте, что все это не лекарства, а вспомогательный способ поддержания здоровья организма.

УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ

Правда ли, что у бадов и витаминов есть свой "режим", то есть какие-то надо принимать утром, какие-то на ночь? И что будет, если их принимать не по времени?

Марина, Пискаревский проспект

Действительно, у некоторых витаминов есть свой режим. Одни лучше усваиваются утром и до завтрака, некоторые — в перерыве между обедом и ужином, а другие лучше принимать во время еды. Всегда читаем инструкцию по применению.

И если указано, что витамины необходимо принять до еды, то это значит, что препарат усиливает выработку желудочного сока. Если вы примете их во время еды или после, ничего страшного не произойдет, но желудочно-кишечному тракту потребуется больше времени на переваривание пищи и всасывание в кишечник полезных веществ из добавок.

Существуют добавки, которые нужно принимать во время еды, потому что они усваиваются с помощью желудочного сока. Если принять БАД на пустой желудок, вреда особого не будет, но и пользы тоже. Бывают БАДы или витамины с кислоустойчивым покрытием. Такие можно принимать в любое время.

Жирорастворимые витамины (A, D, E и К) лучше всего принимать вместе с едой, содержащей жиры.

Время приема также влияет на усваивание витаминов. В основном витамины и БАДы лучше всего принимать утром и днем, когда метаболизм выше.

Препараты, которые употребляют после ужина, — это только пробиотики, которые пьют до сна и запивают кисломолочными продуктами для создания благоприятной обстановки их размножения в организме. После пробиотиков рекомендуется не есть несколько часов, чтобы бактерии прижились.

Водорастворимые витамины (С, группы B), фолиевая кислота, биотин необходимо пить регулярно, так как они покидают наш организм практически в этот же день. Жирорастворимые витамины нужно пропивать 2–3 раза в сезон.

ПРОФИЛАКТИКА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Наступили холода и хочется защитить себя от простуд. Какие витамины нужны в осенне-зимний период?

Тамара, улица Ленсовета

Осенью люди чаще болеют. Казалось бы, почему? Ведь летом мы ели свежие фрукты и овощи, загорали на солнышке, получая витамин D, запасаясь всеми витаминами на зиму. Однако это так не работает, ведь у витаминов нет суперспособности к накоплению.

Именно поэтому существует понятие «суточной дозы». Каждый день необходимо получать определенный объём витаминов и минералов. В осенне - зимний период овощи и фрукты менее насыщены полезными компонентами, и наше общее состояние ухудшается: приходит слабость, усталость, быстрая утомляемость, простуды, насморк…

Согласно исследованиям, осенью мы чаще всего испытываем дефицит витаминов групп A, B, C и E.

Один из самых важных витаминов - C. Аскорбиновая кислота поможет вам повысить иммунитет и предостеречь от сосудистых недугов. Избавиться от осенних депрессий поможет тиамин (В1) и Магний, а улучшить работоспособность мозга поможет В3 и никотиновая кислота. Причиной снижения прочности костной ткани способствует дефицит солнечного витамина D. Лучшими источниками этого витамина в зимний период являются молочные продукты и ненавистный с детства рыбий жир.

Ретинол, или витамин А, особенно важен для женщин. Он замедляет старение и способствует улучшению состояния волос, ногтей и кожи.

Причиной слабости в мышцах и ухудшения зрения является нехватка витамина Е. Это говорит о недостатке в рационе растительных масел и орехов. Больше всего витамина Е содержится в масле зародышей пшеницы. Продукты, обогащённые витамином Е: яйца, печень, молоко и орехи.

Витамины и БАДы. Польза и вред. Фото: Архив "КП"

ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ

Слышал, что химию принимать опасно. Лучше съесть лишнее яблоко и получить витамины из него. Так ли это?

Дмитрий, Кузнецовская улица

Казалось бы, компенсировать недостаток витаминов проще простого: ешь больше овощей и фруктов, и все будет хорошо! К сожалению, все не так просто. Во-первых, не все витамины содержатся в овощах и фруктах. Так, витаминов В12, Е, D там практически нет. Во-вторых, почвы, на которых их выращивают, обработаны разными удобрениями и химикалиями, загрязнены промышленными отходами. В результате полезного в плодах остается очень мало. Поэтому и нужны дополнительные витамины. Требования к ним такие:

- В состав комплекса входят все жизненно важные для человека витамины. (желательно, чтобы витамины были отдельно в капсулах друг от друга, так как не все витамины усваиваются одинаково)

- Дозы витаминов должны соответствовать суточным потребностям организма, лучше меньше, чем больше. Избыточное потребление некоторых витаминов приводит к состояниям более тяжелым, нежели их недостаток.

- Препарат должен быть гипоаллергенным.

- Возможность длительного хранения препарата.

ВАЖНО

Желательно обследовать свой организм и сдать анализы, чтобы выявить нехватку конкретных витаминов и веществ и подобрать витаминный комплекс именно для вас. Иначе, к примеру, можно получить опасную передозировку. Кроме того, не все витамины и минеральные вещества хорошо сочетаются друг с другом.

Например, один компонент может ослаблять действие другого или вовсе сводить все питательные свойства на нет. Так, не сочетаются между собой железо, марганец, цинк, магний. Стоит разделять прием железа и витамина Е, В9 и цинка, бета-каротина и B2, зато В2 прекрасно сочитается с магнием и даже усиливает его действие.

Железо нужно употреблять с витамином С, так как витамин С усиливает поглощение железа. А кальций нужно принимать с витамином D.

И не пренебрегайте личной консультацией со специалистом. Врач назначает не только лечение при болезни, но и поможет с выбором необходимых витаминов и БАДов.