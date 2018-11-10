Мой дом - моя собственность: Советы адвоката, как разобраться с документами на дачу

Что нам стоит дом построить? А сделать его своей собственностью? Как разобраться с документами на дачу и правильно оформить участок? На вопросы читателей "Комсомольской правды" о дачах и земельных участках отвечает петербургский адвокат Ольга Сверчкова.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

По очередному материнскому капиталу нам положен земельный участок. Пока еще не получили ни землю, ни документы. Как нам его потом оформлять? И что для этого нужно?

Мария, улица Типанова

Многодетные семьи Северной столицы могут обратиться за получением сертификата «Земельный капитал в Санкт-Петербурге» сразу после постановки на учет в качестве нуждающихся в земельном участке для дачного строительства.

Для получения сертификата необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства с документами. Необходимо предоставить:

- Заявление о выдаче сертификата «Земельный капитал в Санкт-Петербурге».

- Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ и членов его семьи.

- Свидетельство о рождении детей в возрасте до 18 лет.

- Свидетельство о браке.

- Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (в отношении детей, находящихся под опекой или попечительством).

- Решение суда об усыновлении (при наличии).

- Свидетельство об усыновлении (в случае усыновления ребенка в возрасте до шести месяцев).

- Документы, подтеврждающие место жительства семьи в Санкт-Петербурге.

СТРОИМ ДАЧУ

У нас есть участок. Банальные 6 соток. Мы пока его никак не используем. Хотим построить небольшой домик, чисто под дачу. Что с юридической точки зрения для этого надо сделать?

Игорь, Софийская улица

Чтобы зарегистрировать построенный недавно дачный дом, земля, на которой он возведен, должна соответствовать целевому назначению. Если строительство еще не закончено, стоит получить разрешение на него. Для регистрации построенного дома необходимо обратиться в Росреестр или подразделение МФЦ с паспортом, кадастровым планом земли и строения; квитанцией об уплате пошлины, техническй паспорт дома и заявление.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО-НОВОМУ

Президент подписал закон, что с 1 января 2019 года изменится порядок применения кадастровой стоимости при налогообложении недвижимости. Что это значит и как отразится на всех нас, простых граждан?

Семен, Лиговский проспект

Да, действительно, с 1 января 2019 года упростят порядок перерасчета оспоренной кадастровой стоимости. Данные о кадастровой стоимости будут учитываться при определении налоговой базы с начала налогообложения по оспоренной кадастровой стоимости, а не с момента подачи заявления.

Например, налог на имущество рассчитан по кадастровой стоимости объекта с 2016 года. Налогоплательщик подал заявление об оспаривании этой стоимости в 2019 году. В соответствии нововведениями в НК РФ налоговые платежи будут пересчитаны с 2016 года. Сейчас при оспаривании кадастровой стоимости в суде или Росреестре, обновленные данные для расчета налога применяются с даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости.

Заявление о зачете или возврате налога можно подать не позднее трех лет со дня его уплаты.

МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ. ОФИЦИАЛЬНАЯ

Если земля в собственности, но в садоводчестве. Слышал, что там можно оформить прописку. Дачный домик может стать местом жительства?

Илья, Приморское шоссе

Да, дачный домик может стать местом жительства, и для регистрации должны быть соблюдены нехитрые требования. Во-первых, дом должен быть построен на землях, предназначенных для садоводства. Во-вторых, у него должен быть адрес в населенном пункте, где есть минимальная инфраструктура: магазины, аптеки, почта. В-третьих, дом должен быть зарегистрирован в качестве жилого строения в Росреестре. Ну и в-четвертых, необходимо провести судебную строительную экспертизу постройки с целью подтверждения возможности круглогодичного проживания в нем.

Для регистрации понадобятся заявление о прописке; паспорт заявителя; технический паспорт БТИ; квитанция об оплате пошлины; правоустанавливающие документы на землю и дом.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

Только что купил участок. Успею ли я воспользоваться дачной амнистией?

Дачная амнистия, или упрощенная система оформления прав собственности на участок или постройку, продлена до 2020 года. Воспользоваться ею могут граждане РФ с бесспорным правом на земельный участок, или жилой дом.

Это собственник участка, принадлежащего садовому товариществу или кооперативу. Например, у вас есть членская книжка СТ, а документы, подтверждающие право на эту собственность, отсутствуют. А также граждане России, у которых есть документ с правом на участок, но без указания в нем их права на собственность. К таким правоустанавливающими документам относятся:

- Документы на участок, в которых не указываются конкретные права обладания им;

- Акты или свидетельства, предоставляющие бессрочные права пользования или же владения, наследуемого пожизненно;

- Акты о правах бессрочного пользования участком, выданные соответственными службами;

- Выписки из похозяйственной книги.

Если участок используют для ведения ИЖС, садоводства или дачного хозяйства, то все, что необходимо для процедуры оформления – это один из вышеуказанных документов и заявление. Документы принимают в территориальных органах Росреестра.

Документы, определяющие права на участок, в наличии. Нужно ли производить межевание для установки точных границ участка?

В случае отсутствия межевания земельного участка сведения о параметрах и границах участка будут формулироваться как "подлежащие уточнению и ориентировочные". Чтобы избежать возможных сложностей, процедуру межевания следует пройти, а затем подать заявление об уточнении границ участка в кадастровую палату.

Если участок был приобретен на территории садоводческого товарищества, а владелец имеет членскую книжку – он может считаться только членом товарищества, но не полноправным владельцем участка. В такой ситуации необходимо приватизировать землю.

Таким образом, члены огороднических, садоводческих и дачных товариществ могут до 31.12.2020 года совершенно бесплатно оформить право собственности на земельные участки.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

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