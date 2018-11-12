В Петербурге подвели итоги битвы за газетные киоски

Баталия вокруг газетных павильонов и киосков Петербурга, которую развязал новый ГОСТ по безопасности дорожного движения, завершилась 31 октября. Росстандарт объяснил, что сносить киоски с прессой с тротуаров не нужно. А 12 ноября итоги битвы обсудили в петербургском Доме журналиста, где встретились представители комитетов, издатели и распространители.

ЧУДЕСА ТРАКТОВКИ

Возглавил совещание депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов, который и вынес вопрос ущемленных киосков на рассмотрение коллег.

– Новый ГОСТ вступил в силу 1 сентября, и органы исполнительной власти Петербурга начали трактовать ряд положений как запрет на размещение киосков, – начал Михаил Романов. – Комитет по благоустройству стал совместно с ГИБДД выдавать предписания о демонтаже. Но вопрос разъяснили. В поправке, опубликованной 31 октября, четко прописано: киоски с печатной продукцией под действие ГОСТа не подпадают. В Росстандарте вообще искренне удивились разночтениям.

В Смольном уже разработали кейс предложений, которые дадут отрасли воздухаФото: Олег ЗОЛОТО

Первый зампредседателя Комитета по благоустройству Сергей Малинин парировал: мол, «все уведомления и предписания приходили из ГИБДД, но это уже дело прошлое».

– Теперь будем заниматься тем же, чем раньше: рассматривать заявки с точки зрения препятствия проходу пешеходов по прежним законам и выдавать заключения, – успокоил Малинин.

Героем встречи стал представитель Комитета имущественных отношений – начальник управления по распоряжению земельными участками Андрей Туркин. Именно это ведомство выпускало решения о непродлении договоров и сносе киосков и павильонов по итогам проверок Комитета по контролю за имуществом. Представители последнего на заседание вообще не явились от греха подальше.

– Как насчет того, что вы уже успели сделать, например, снести павильон у станции метро «Электросила» из-за трактовки ГОСТа? – спросил бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов. – А ведь он был в Схеме размещения нестационарных торговых объектов. Схема – это документ. Почему вы каждый раз пытаетесь ее изменить?

– Я полностью с вами согласен, – ответил Туркин. – Но, к сожалению, сейчас механизм такой, какой он есть.

«ВПЕРЕДИ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»

Председатель Комитета по развитию предпринимательства Эльгиз Качаев предложил ввести новую практику: сначала КИО расторгает договор с распространителем, потом адрес исключают из схемы и только затем объект пускают под снос.

– Казалось бы, мы отвечаем за торговлю, КИО – за сдачу земли в аренду, – отметил Качаев. – А КИО у нас очень большая организация, в которой много людей, принимающих решения. Появился еще и Комитет по контролю за имуществом. Даже мы уже не понимаем, что происходит! Факт остается фактом: за все эти годы механизм так и не был отрегулирован.

Сейчас полномочия, которые касаются размещения и работы газетных НТО, аккумулируют в Комитете по печати. Это самый логичный путь закончить газетный бардак.

– На сегодняшний день работа практически завершена: у нас остался только Комитет по благоустройству, все остальные ведомства и районные администрации передачу полномочий согласовали, – рассказал глава Комитета по печати Сергей Серезлеев. – Впереди зеленый свет. Надеюсь, до конца года все будет готово, для того чтобы распространители контактировали только с Комитетом по печати.

НУЖНО СМОТРЕТЬ ШИРЕ

В ведомстве уже разработали кейс предложений, которые дадут отрасли воздуха. Обещают, что не только возьмут под крыло все восемьсот петербургских павильонов и киосков с прессой, но и разберутся с хулиганами, которые под прикрытием газет торгуют носками и овощами.

– Можно было бы предоставлять участки в аренду не на пять, а на десять, а то и двадцать лет, как это делается в Беларуси, – рассуждает Серезлеев. – Почему нет? Если городу понадобится провести на участке ремонт или застроить его, то договор всегда можно расторгнуть не в ущерб предпринимателю.

Проблема путаницы понятий «киоск» и «павильон» пока остаетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Малинин осторожно отметил, что очень многие киоски и павильоны «в неудовлетворительном состоянии». На это распространители ответили, что попросту боятся инвестировать в объект, который могут взять и снести.

– Мы пострадавшая сторона: у нас снесли дорогостоящий павильон у метро «Электросила» именно из-за трактовки ГОСТа Комитетом по благоустройству, – заметил глава компании «Метропресс» («Первая полоса») Сергей Маркелов. – Какой же предприниматель будет вкладывать деньги в обновление парка, если нет гарантии, что эти инвестиции окупятся?